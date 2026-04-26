Світ
173
Трамп прокоментував замах на себе і опублікував фото стрільця

Секретна служба США у координації з Департаментом поліції округу Колумбія розслідує інцидент зі стріляниною поблизу головної зони перевірки через магнітометри на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Замах на Дональда Трампа

Замах на Дональда Трампа / © AP

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною на офіційному заході за його участі.

На своїй сторінці у соцмережі Truth Social він заявив, що правоохоронці діяли «швидко і хоробро».

«Доволі насичений вечір у Вашингтоні. Секретна служба і правоохоронці виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко й хоробро. Стрільця затримано, і я рекомендував „продовжити шоу“, але повністю керуватимуся позицією правоохоронців. Вони невдовзі ухвалять рішення», — президент США Дональд Трамп.

Пізніше він заявив, що на прохання правоохоронці він залишить готель і найближчим часом проведе пресконференцію у Білому домі.

Крім того, він опублікував фото чоловіка, якого підозрюють у стрілянині.

Підозрюваний у замаху на Трампа / © Twitter/Дональд Трамп

Раніше повідомлялося, що президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як було чути звуки, схожі на постріли.

Ми раніше інформували, що у США було оголошено вирок 60-річному Раяну Рауту, якого присяжні визнали винним у спробі замаху на президента Дональда Трампа на його полі для гольфу у Флориді у вересні 2024 року.

