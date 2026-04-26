Трамп прокоментував замах на себе і опублікував фото стрільця
Секретна служба США у координації з Департаментом поліції округу Колумбія розслідує інцидент зі стріляниною поблизу головної зони перевірки через магнітометри на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.
Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною на офіційному заході за його участі.
На своїй сторінці у соцмережі Truth Social він заявив, що правоохоронці діяли «швидко і хоробро».
«Доволі насичений вечір у Вашингтоні. Секретна служба і правоохоронці виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко й хоробро. Стрільця затримано, і я рекомендував „продовжити шоу“, але повністю керуватимуся позицією правоохоронців. Вони невдовзі ухвалять рішення», — президент США Дональд Трамп.
Пізніше він заявив, що на прохання правоохоронці він залишить готель і найближчим часом проведе пресконференцію у Білому домі.
Крім того, він опублікував фото чоловіка, якого підозрюють у стрілянині.
Раніше повідомлялося, що президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як було чути звуки, схожі на постріли.
Ми раніше інформували, що у США було оголошено вирок 60-річному Раяну Рауту, якого присяжні визнали винним у спробі замаху на президента Дональда Трампа на його полі для гольфу у Флориді у вересні 2024 року.