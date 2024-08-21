Трамп пропонує незалежному кандидату Кеннеді посаду, якщо той зніметься з виборів

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий дати посаду в адміністрації незалежному висуванцю Роберту Кеннеді, якщо останній зніме свою кандидатуру з виборів.

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Про це Трамп заявив в інтервʼю CNN.

"Він блискучий хлопець, – похвалив експрезидент незалежного кандидата. – Він дуже розумний хлопець. Я знаю його дуже давно… Поважаю його".

"Не знаю, що він думає про вихід (з перегонів – ред.), але якщо він думає про вихід, я, звичайно, буду відкритий для цього", - заявив Трамп.

Крім того, Трамп продовжує стверджувати, що він випереджає Камалу Гарріс у президентських рейтингах.

"Я лідирую в опитуваннях, але не так сильно. Та незалежно від цього моя стратегія не змінюється. Ми не хочемо злочинності. Ми хочемо мати сильну армію. Ми повинні зупинити ввезення наркотиків. Ми повинні зупинити людей, які вливаються в нашу країну через відкритий кордон", - наголосив Трамп.

У США активно обговорюють співпрацю Кеннеді та Трампа, оскільки обидва кандидати борються за схожі групи виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак напарника Трампа на виборах Венса здійснив аварійну посадку.

Крім того, ми також інформували, що Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах.

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