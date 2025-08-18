Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив про триетапну стратегію, метою якої є проведення мирних переговорів між Росією та Україною. За словами радників, головне завдання короткострокової дипломатії Трампа — організувати прямі переговори лідерів обох країн, аби знайти шляхи до миру.

Про це пише Axios.

«Все інше — це прелюдія», — зазначив один із радників Трампа виданню Axios. «Вся робота спрямована на досягнення моменту миру».

Трамп зазнав критики через різку відмову від вимоги негайного припинення вогню від президента Росії Володимира Путіна під час саміту в Алясці. Тим часом Путін посилює тиск на Україну: просувається у вторгненні та збільшує ракетні й дронові удари, намагаючись захопити більше територій та отримати сильніші позиції для переговорів.

Загальна картина

Радники Білого дому вважають, що ключова зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні демонструє прогрес після саміту з Путіним. Один із радників зазначив: «Я впевнений, що Путін чекає на результати понеділкової зустрічі. Очікування є у всіх — не лише у Дональда Трампа, а й у спеціального посланця Стіва Віткоффа та держсекретаря Марко Рубіо — що Путін зустрінеться з Зеленським».

«Є спосіб домовитися: потрібно посадити покупця та продавця в одну кімнату одночасно, щоб вони обговорили угоду», — додав радник, знайомий із переговорами. «Ми намагаємося з’ясувати, чи обидві сторони дійсно хочуть угоди і як виглядатимуть її контури».

Три кроки адміністрації США

Офіційні особи описують триетапний процес так:

1. Домогтися двосторонньої зустрічі Путіна з США для погодження кроків до миру.

2. Домогтися двосторонньої зустрічі Зеленського з США для погодження кроків до миру.

3. Організувати трилатеральну зустріч за участю Путіна, Зеленського та США, щоб обговорити всі питання. Невідомо, чи відбудеться цей етап.

Під час саміту в Алясці Путін висунув максималістські вимоги щодо п’яти спірних регіонів України, включаючи Донецьк, де Росія наразі контролює близько 75% території. Путін прагне отримати всі ці території і спершу настільки наполягав на своєму, що Трамп був готовий піти з переговорів.

«Якщо Донецьк — ключове питання і немає поступок, ми просто не повинні затягувати це», — згадував Трамп, звертаючись до Путіна. Після цього Путін, за повідомленнями, відмовився від своєї вимоги.

Американська розвідка дає різні оцінки сили Росії. За однією з них, Путін може захопити весь Донецьк до жовтня, інша оцінка прогнозує складніший та невизначений сценарій.

Деталі саміту

Після саміту в Алясці ні Путін, ні Трамп не провели сесію запитань і відповідей із пресою. Трамп покинув Анкоридж так швидко, що чиновники залишили матеріали саміту на принтері в готелі, а запланований робочий обід із Путіним було скасовано.

Публічні пояснення залишили на Рубіо та Віткоффа, які з’явилися у семи недільних програмах і зазначили, що негайне припинення вогню наразі неможливе, але з Путіним досягнуто прогресу.

Віткофф і Рубіо наголосили, що Трамп не обговорював територіальні межі від імені України, але представляв інтереси Києва. Путін вперше погодився, що США та європейські союзники можуть надати «гарантії безпеки», щоб зупинити подальшу агресію Росії.

«Це був би великий крок, якби президент запропонував зобов’язання США щодо гарантій безпеки», — зазначив Рубіо. Віткофф назвав це «глобальною зміною гри».

Щодо можливого розміщення американських військ в Україні радник Трампа сказав Axios, що це можливо, але деталі ще не узгоджені. Рубіо підкреслив, що для миру обидві сторони повинні будуть йти на поступки і обговорювати їх поза публічною сферою, щоб уникнути внутрішніх проблем.

Рубіо зазначив, що війна лише погіршується, і лише Трамп здатний організувати зустрічі з лідерами України та Росії одночасно. «Минулого місяця, у липні, загинуло 20 000 російських солдатів», — сказав Рубіо. «Це показує, яку ціну вони готові платити. Це м’ясорубка, і росіяни мають ще більше м’яса, щоб змолоти».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейські політики радять президент України Володимиру Зеленському, як поводитися на зустрічі з американським лідером у Білому домі, щоб не викликати його невдоволення, оскільки ця розмова може вплинути на подальший розвиток війни.