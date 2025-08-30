Трамп пропонує відправити американську приватну армію в Україну – The Telegraph

військові / © Associated Press

В Україні у рамках довгострокового мирноного договору можуть розгорнути свої сили американські приватні військові компанії. Таку ідею, нібито, підтримує президент США Дональд Трамп.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу американським приватним військовим компаніям (ПВК) допомагати будувати укріплення для захисту інтересів США в Україні.

Цей план нібито розробляється як обхідний шлях після того, як Трамп пообіцяв, що регулярні американські війська не будуть розміщені в Україні.

ПВК можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу, повідомляє The Telegraph. До того ж, присутність приватної армії слугуватиме стримуючим фактором, який мав би завадити Путіну порушити остаточне припинення вогню.

Ця ідея начебто обговорюється разом із низкою інших гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.

Видання додає, що остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності після переговорами Трампа з Путіним на Алясці.

Зазначимо, що раніше американські ПВК були залучені в будівництво укріплень в Афганістані та Іраку. За словами джерел видання, їхнє розгортання в Україні означатиме, що «Білий дім матиме свою частку в грі та посилить стримуючий ефект проти російської атаки через побоювання щодо відплати США.»

Дискусії щодо залучення американських підрядників можна простежити ще з моменту підписання спільної угоди між Вашингтоном і Києвом щодо видобутку величезних корисних копалин і рідкісноземельних багатств України.

Що таке американські ПВК

Основні ПВК з’явилися у США протягом 1990–2000-х років, коли зросла потреба в охороні, логістиці та підтримці під час воєнних кампаній в Іраку й Афганістані. Вони формально не є «арміями», а працюють як умовні корпорації, які надають послуги урядам, міжнародним організаціям і приватному бізнесу.

Найвідоміша та найбільша американська ПВК — Blackwater (зараз Constellis). Її чисельність оцінюється в 15–17 тис. співробітників і підрядників (це не лише «люди зі зброєю», а й охоронці, логісти, аналітики). Вони зараз найчастіше охороняють дипломатичні місії США, нафтогазові об’єкти та працюють у Африці й на Близькому Сході.

Ще одна з поширених та відомих компанії — DynCorp International (входить до складу Amentum). Офіційні дані щодо її чисельності невідомі однак кількість точно перевищує 10 тисяч контрактників.

Окрім цих двох гігантів, у США є й інші ПВК, такі як KBR, які спеціалізуються у сфері логістики та інженерії. За різними оцінками, весь сектор ПВК США у «золотий час» (Ірак + Афганістан, 2006–2011) в різних компаніях працювало налічува 150–180 тис. людей. Це майже дорівнювало числу регулярних американських військових у тих країнах. Сьогодні чисельнісь контрактників в ПВК значно скоротилась, але досі залишається суттєвою.