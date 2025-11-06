- Дата публікації
Трамп пропустить саміт G20 та вимагає виключити ПАР із “двадцятки”
Президент США Дональд Трамп відмовився від участі у саміті G20, який відбудеться у Південно-Африканській Республіці, та заявив, що ПАР взагалі не має бути членом цієї групи провідних економік.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що не братиме участі у майбутньому саміті G20, який заплановано на листопад у Йоганнесбурзі. Під час виступу на економічному форумі у Маямі він заявив, що Південно-Африканська Республіка, яка цього року є країною-господарем зустрічі, “не повинна бути частиною G20”.
Про це пише Reuters.
За словами Трампа, рішення не їхати ухвалено через “негативні політичні процеси” у ПАР. При цьому президент відмовився уточнювати, про що саме йдеться, однак додав, що вважає участь у саміті “недоцільною”.
Раніше Трамп уже припускав, що може пропустити зустріч лідерів “двадцятки”, натякаючи на незгоду з міжнародним курсом ПАР у питаннях безпеки, співпраці з іншими державами та економічної політики.
Організатори саміту ситуацію наразі не коментують. ПАР залишається повноправним членом G20 з 1999 року та є єдиною країною Африки у цій групі.