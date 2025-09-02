Трамп проти Пентагону: у США спалахнув конфлікт через обмеження ударів по РФ

Президент США Дональд Трамп / © скрін з відео

У той час як президент США Дональд Трамп намагається врегулювати ситуацію в Україні, йому доводиться долати не лише впертість Кремля, а й внутрішній опір. За інформацією ЗМІ, Пентагон таємно блокував дозволи на використання Україною американських та британських ракет для ударів по цілях у Росії, що суперечить публічній позиції Білого дому.

Про це пишуть старший науковий співробітник Фонду захисту демократій, контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері та заступник директора програми з питань Росії у фонді Джон Гарді у колонці для The Wall Street Journal.

Невідомо, чи схвалював Трамп рішення про обмеження українських ударів по цілях в РФ. Водночас подібні дії вже ставали несподіванкою для Білого дому: у липні Пентагон тимчасово зупинив постачання критично важливої зброї Києву, яке президенту довелося особисто відновлювати.

«Як зазначив президент (Трамп — ред.), Україні „дуже важко“ перемогти неспровоковане вторгнення Росії, якщо Києву не дозволять завдати удару у відповідь. Розв’язавши Києву руки, Трамп може допомогти змусити Москву сісти за стіл переговорів», — пишуть автори.

Аналітики зазначають, що обмеження Пентагону знижують ефективність нових американських ракет ERAM, які США готуються поставити у рамках пакету озброєнь на 850 млн доларів. Попри дальність польоту до 450 км, вони не зможуть повною мірою знищувати ключові військові об’єкти Росії.

Тим часом Москва продовжує наполягати на ультимативних умовах: виведенні українських військ з Донбасу та поступках, які зробили б Україну вразливою для майбутніх атак. Київ ці вимоги відкинув.

Експерти вважають, що лише посилений військовий і економічний тиск може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Для цього, наголошують вони, Трампу потрібно, аби «кожен член його адміністрації, включаючи Пентагон, діяв в одному напрямку».

Нагадаємо, Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із важливою заявою. Виступ заплановано на 14:00 (близько 21:00 за київським часом). Втім, про що саме говоритиме очільник Білого дому, наразі невідомо.

Примітно, що саме 2 вересня спливає 50-денний термін, який Трамп встановив диктатору РФ Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. Президент США погрожував запровадити 100% вторинні мита на країни, що купують російську нафту. Але згодом він скоротив дедлайн до 10–12 днів.