І скрізь перемогли демократи, що стало першою виборчою поразкою республіканців й особисто Трампа рівно через рік після його другого повернення до Білого дому — 5 листопада 2024 року він переміг на президентських виборах у США. Це підсилюється ще трьома знаковими перемогами демократів.

У Пенсильванії троє демократичних суддів Верховного суду переобралися на наступні 10 років. У Каліфорнії проголосували за нову карту перерозподілу виборчих округів, що може допомогти демократам здобути до 5 місць у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу у листопаді 2026 року. До речі, раніше республіканці зробили те саме в Техасі, Міссурі та Північній Кароліні. А у Вірджинії, де на виборах губернатора перемогла демократка, колишня конгресвумен та ексспівробітниця ЦРУ Ебігейл Спенбергер (яка стане першою жінкою на цій посаді), новим генпрокурором теж став кандидат від Демократичної партії Джей Джонс.

Як бачимо це доволі знаковий провал республіканців. Проте найбільш обговорюваною в світових ЗМІ, й Україна не є виключенням, стала перемога на виборах мера Нью-Йорка 34-річного демократа Зохрана Мамдані. Він стане першим мусульманином і першим мером найбільшого американського міста південноазійського походження. Не можна сказати, що це «вирок» Трампу й республіканцям. Нью-Йорк завжди голосував переважно за демократів. Проте як Республіканській, так і Демократичній партії є над чим задуматися. Наприклад Мамдані, обраний мером Нью-Йорка з найбільшою в США єврейською громадою, послідовно критикує дії Ізраїлю в Газі.

Про головні висновки перших американських виборів за другої каденції Трампа, зокрема про перемогу Зохрана Мамдані в Нью-Йорку, для самих США та для світу читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зсув вліво: сигнал для популістів у всьому світі

«Дональде Трампе, я знаю, що ви дивитеся. Збільште гучність», — сказав Зохран Мамдані в переможній промові після виборів, звертаючись до президента США.

Мамдані стане не лише першим мусульманином і першим очільником Нью-Йорка південноазійського походження, а й наймолодшим мером від 1892 року. Він народився в Уганді (Східна Африка) в сім’ї Махмуда Мамдані, професора Колумбійського університету, який багато років викладав у провідному державному коледжі Уганди, та відомої кінорежисерки Міри Наїр, її роботи були номіновані на премію «Оскар». Сім’я переїхала до Нью-Йорка, коли Зохрану було сім років. Проте лише у 2018 році він отримав американське громадянство.

Новообраний мер Нью-Йорка має доволі елітарну освіту. Зокрема The New York Times пише про нього так: «Він став одним із найпомітніших представників нового покоління прогресистів, чиї роки становлення в молодості були сформовані елітними коледжами, де протягом останнього десятиліття теорії соціальної і расової справедливості ще глибше вкоренилися в гуманітарній освіті». Не дивлячись на це передвиборча програма Зохрана Мамдані була доволі популістичною.

Він обіцяв зробити Нью-Йорк не таким дорогим — «містом, яке ми можемо собі дозволити» — та протистояти владі багатіїв, де б очільники міста працювали на благо людей, а не еліт. Проте далі ці доволі розмиті гасла втілилися у доволі популістичних обіцянках на кшталт: замороження рівня орендної плати на житло; безкоштовний/дешевий громадський транспорт; набори для новонароджених і допомога по догляду за дітьми до 5 років; створення міських супермаркетів із низькими цінами; підвищення місцевих податків для найбагатших людей тощо.

Майже все це обіцяв американцям Дональд Трамп у розпал президентської кампанії минулого року: доступна орендна плата, як і в принципі доступне для придбання житло на ринку; зниження цін у супермаркетах та на пальне на заправках; зниження податків і масштабне скорочення бюджетних видатків тощо. Проте, як бачимо, нічого з цього команді чинного президента так і не вдалося втілити в життя.

Як Трамп і республіканці минулого року, які взяли більшість одразу в двох палатах Конгресу, звинувачуючи демократів в елітарності й відірваності від проблем пересічних американців, так і Зохран Мамдані під час передвиборчої кампанії у Нью-Йорку апелював до нерівності та захисту робітничого класу. Й політично, з точки зору його мети — перемоги на виборах — це мало сенс. Адже багато виборців, які розчарувалися в ультраправому русі MAGA (Make America Great Again — «Зробимо Америку знову великою» — головний лозунг Трампа — Ред.) в лавах Республіканської партії, шукали «нового» кандидата, зокрема молодь.

Багато експертів й аналітиків вважають, що доволі популістичні передвиборчі обіцянки Зохрана Мамдані, якщо він справді візьметься за їхнє виконання, буде дуже складно втілити в життя, якщо взагалі можливо. Ба більше, деякі з них потребують схвалення федерального рівня, як-то безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Проте не лише Зохран Мамдані мав популістичну кампанію. Демократи, які на виборах 4 листопада 2025 року вибороли губернаторські посади, обіцяли навіть «заморозити» комуналку.

Але соціалізм, а Мамдані відкрито ототожнює себе з лівим крилом Демократичної партії (ЗМІ називають його «новим обличчям міського демократичного соціалізму») — не найбільша її проблема. Загалом у США близько 8 млн виборців єврейського походження. Звіт Єврейської демократичної ради Америки свідчить, що 70% виборців єврейського походження на виборах у 2024 році віддали перевагу демократці Камалі Гарріс. Дональда Трампа підтримало лише 26%. Тож те, що Мамдані послідовно критикує дії Ізраїлю в Газі може обернутися величезною проблемою для поміркованого крила Демократичної партії під час проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2026 року.

Трамп нервує: «шатдаун» може вплинути на вибори-2026

Підтримка адміністрацією Трампа дій Ізраїлю в Газі може стати проблемою й для Республіканської партії. Бо, як і ліве крило демократів, так і MAGA й ізоляціоністські консерватори республіканців критикують політику безумовної підтримки Сполученими Штатами Ізраїлю. Проте на сьогодні найбільшим «нічним кошмаром» Трампа є «шатдаун» — зупинка фінансування федеральних органів влади через неухвалення Конгресом відповідного закону (по суті, бюджету на наступний рік).

У середу, 5 листопада, «шатдаун» побив 35-денний рекорд, встановлений під час першого президентського терміну Трампа, ставши найдовшим в історії. Зараз близько 1,4 млн держслужбовців — авіадиспетчери, працівники NASA, транспортної сфери, охорони довкілля та інші — або у вимушеній відпустці, або працюють без зарплати. Наприклад американські військові продовжують нести службу, але зарплати отримають «заднім» числом, коли Конгрес ухвалить відповідне бюджетне законодавство. Але республіканці та демократи вже півтора місяці не можуть прийти до компромісу.

ТСН.ua вже писав, що для ухвалення Сенатом рішення щодо продовження фінансування уряду треба 60 голосів. Республіканці мають 53 місця, тому їм треба домовлятися з демократами. Останні за свої голоси вимагають продовження пільгового доступу до медичного страхування за програмами Obamacare та Medicaid, який збігає вже наприкінці 2025 року. Скорочення фінансування цих програм, яке торкнеться 20 млн американців, передбачене ухваленим влітку цього року One Big Beautiful Bill — «Одним великим прекрасним законом» Трампа — який також продовжив податкову реформу.

Протягом жовтня Трамп не втручався у всі ці, як він вважав, конгресові розбірки. Проте нещодавнє опитування The Washington Post, ABC News та Ipsos (проведене від 24 до 28 жовтня) засвідчило, що 45% американців вважають винними в «шатдауні» саме Дональда Трампа та Республіканську партію. До того ж, від 1 листопада «шатдаун» також торкнувся Програми допомоги по харчуванню — продуктових карток, якими користуються 42 млн американців. Тож, враховуючи все це, Трамп вирішив втрутитися особисто.

Вже близько тижня в своїй соцмережі Truth Social він звинувачує демократів у вимушеній зупинці уряду. Проте останні його дописи були дуже промовистими. Трамп не лише вперше публічно визнав, що зокрема через «шатдаун» республіканці програли вибори 4 листопада 2025 року, а й припустив, що демократи можуть виграти проміжні вибори до Конгресу в листопаді 2026 року (американці переобиратимуть третину Сенату й всю Палату представників) і навіть наступні президентські, якщо не відновити фінансування уряду прямо зараз.

Трамп вимагає від республіканців у Сенаті відмінити «філібастер» — давнє й свого роду традиційне конгресове правило, яке вимагає схвалення більшості законопроектів 60-ма голосами. Проти цього виступає лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун і деякі інші республіканці. До того ж, якщо на це піти, то Республіканська партія ризикує втратити ще більше голосів молоді та тих, хто може проголосувати за представників лівого крила Демократичної партії на виборах до Конгресу наступного року.

Але, схоже, що до компромісу ще досить далеко. У середу, 5 листопада, Трамп у Білому домі снідав разом із сенаторами-республіканцями, де вкотре звинуватив демократів у «шатдауні», назвавши їх «пілотами-камікадзе». Разом із цим під час сніданку сенатор-республіканець Ліндсі Грем заперечив Дональду Трампу, що зупинка роботи уряду більше шкодить республіканцям, ніж демократам. А Джон Тун після цього публічно підтвердив, що голосів за відміну «філібастера» немає, тому цей варіант виходу з «шатдауну» неможливий.

