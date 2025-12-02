Трамп провів нараду в Овальному кабінеті щодо подальших кроків США у Венесуелі

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та провідні посадовці з питань національної безпеки провели нараду в Овальному кабінеті, присвячену ситуації у Венесуелі. Зустріч відбулася на тлі зростання американського тиску на Каракас, зокрема ударів по суднах наркокартелів та нарощування військової присутності США у Карибському регіоні.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

За даними джерел, обізнаних із перебігом підготовки, до участі у нараді були запрошені ключові члени кабінету та силового блоку: міністр оборони Піт Гегсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, державний секретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Стівен Міллер.

Учасники почали прибувати до Овального кабінету незадовго до 17:00 за місцевим часом. За словами прессекретарки Білого дому Каролайн Левітт, президент «проводить зустрічі зі своєю командою національної безпеки з цього питання та з багатьох інших», додаючи, що це є частиною його обов’язків — «гарантувати збереження миру у світі».

Офіційних заяв щодо ухвалених рішень за підсумками наради наразі не оприлюднено.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що готовий розглядати варіант введення американських військових підрозділів до Венесуели, якщо цього вимагатиме ситуація.

Ми раніше інформували, що міністр оборони США відвідає Домініканську Республіку на тлі нарощування сил у Карибському регіоні.