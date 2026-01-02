Трамп провів ще один тест на розумові здібності: які результати

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову успішно склав когнітивний тест, давши правильні відповіді на всі поставлені йому запитання.

Результатами свого обстеження американський лідер похвалився у власній соцмережі Truth Social.

«Лікарі Білого дому щойно повідомили, що в мене чудове здоров’я і що я здав на відмінно (тобто дав правильні відповіді на 100% заданих питань!) свій когнітивний тест уже втретє поспіль, на що жоден інший президент чи колишній віцепрезидент не був готовий піти», — написав він.

При цьому Трамп наголосив, що кандидатам на посади президента та віцепрезидента необхідно пройти «серйозний та важкий тест» для оцінки когнітивних здібностей, оскільки країною не повинні керувати «дурні чи некомпетентні люди».

Про свої попередні обстеження у лікарів американський президент розповідав у жовтні та грудні 2025 року.

У квітневому медичному висновку говорилося, що Трамп вживає лише препарати контролю за рівнем холестерину, аспірин для «серцевої профілактики» і крем із мометазоном для лікування шкірних захворювань.

Тоді ж стало відомо, що у президента США діагностовано «добре керований» актинічний кератоз, який без лікування може трансформуватися у рак шкіри.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю The Wall Street Journal Дональд Трамп похвалився «чудовим» здоров’ям, яке дозволяє йому працювати в Білому домі по 9–10 годин. Він також повідомив, що із задоволенням харчується в McDonald’s та не займається регулярними фізичними вправами.