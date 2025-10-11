Трамп пройшов медогляд: які висновки зробили лікарі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Медик Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда повідомив, що президент США Дональд Трамп має чудові показники здоров’я. За його словами, після проходження комплексного медичного огляду стан глави держави оцінюється як відмінний.

Про це пише AP.

У п’ятницю, 10 жовтня, Дональд Трамп відвідав Національний військовий медичний центр у Бетесді, де провів приблизно три години. Його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, провів заплановане медичне обстеження в межах програми підтримки здоров’я. Крім того, під час візиту Трампу зробили щеплення від грипу та бустерну дозу вакцини від COVID-19.

«Президент Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи», — сказав лікар.

За словами лікаря ВМС США Шона Барбабелли, медичне обстеження Дональда Трампа було спрямоване на підготовку до його майбутніх міжнародних візитів. До програми увійшли сучасна діагностика, низка лабораторних досліджень і профілактичні перевірки. Медик також оцінив «серцевий вік» Трампа, який виявився приблизно на 14 років меншим за його реальний вік — 79 років. Варто зазначити, що Трамп є найстаршим президентом в історії США, а його здоров’я вже тривалий час викликає інтерес громадськості через брак прозорості в цьому питанні.

