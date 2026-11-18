Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін 18 листопада у Шеньчжені / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп 18 листопада прибув до Шеньчженю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Його особисто зустрів лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомило Clash Report.

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Трамп прибув до Китаю, де його особисто зустрів Сі. Лідери зустрілися біля президентського літака Air Force One та обійнялися.

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Очільник КНР знову влаштував цілу церемонію зустрічі американського лідера, натомість не зробивши цього для російського диктатора Володимира Путіна. Останнього зустрічав член Постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю та голова апарату лідера країни Цай Ці.

Ввечері 18 листопада у Трампа може відбутися зустріч із Путіним під час урочистого обіду, повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков. Він додав, що у лідерів буде повноцінна розмова на саміті АТЕС, незалежно від формату зустрічі.

Завтра, 19 листопада, відбудеться тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі.

Президент США Дональд Трамп 18 листопада у Шеньчжені / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін 18 листопада у Шеньчжені / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін 18 листопада у Шеньчжені / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін 18 листопада у Шеньчжені / © Getty Images

Зустріч Трампа, Путіна і Сі в Китаї — чого очікувати

19 листопада у Шеньчжені відбудеться ініційований Кремлем тристоронній саміт за участю Трампа, Сі та Путіна. Офіційно головною темою зустрічі Білий дім називає скорочення ядерних озброєнь, проте також очікується обговорення Ірану, Північної Кореї та війни в Україні.

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У Києві та Європі занепокоєні ризиком кулуарних домовленостей без їхньої участі: президент України Володимир Зеленський застеріг від спроб влаштувати «нову Ялту» та переділити світ, зазначивши, що цей формат найбільш вигідний саме Москві. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Вашингтон уникати «сюрпризів» і координувати дії з союзниками.

Водночас міжнародні експерти скептично оцінюють перспективи реальних проривів, називаючи саміт радше іміджевою акцією, де США фактично протистоятиме тандем Пекіна та Москви. Головні ризики для Заходу полягають у легітимізації російських вимог щодо України та подальшому небезпечному зближенні РФ і Китаю.

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