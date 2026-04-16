Трамп приголомшив заявою про угоду з Іраном: від чого відмовився Тегеран

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном дуже близька, оскільки Тегеран погодився майже на всі вимоги Вашингтона. Зокрема, Іран начебто погодився не мати ядерної зброї протягом наступних 20 років.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Білому домі, повідомляє ВВС.

«Ми збираємося укласти угоду з Іраном, і це буде гарна угода, це буде угода без ядерної зброї…» — заявив Трамп.

Він додав, що Іран сьогодні готовий «робити те, чого раніше не робив».

«У нас є дуже переконлива заява [представників Ірану], що понад 20 років вони не матимуть ядерної зброї», — повідомив американський президент, зазначивши, що іранські представники начебто погодилися передати США свої запаси збагаченого урану.

Як повідомляє Reuters, Дональд Трамп також сказав, що може продовжити укладене США та Іраном припинення вогню, термін дії якого закінчується наступного тижня, але, можливо, йому не доведеться цього робити.

«Іран хоче укласти угоду, і у нас з ними дуже хороші відносини», — повідомив він.

Трамп додав, що за умови досягнення домовленості про підписання угоди з Іраном він може особисто приїхати до Ісламабада для її підписання.

«Вони хочуть мене», — заявив президент США.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що переговорники між США та Іраном досягли прогресу, наближаючись до рамкової угоди про припинення війни. За допомогою посередників з Пакистану, Єгипту та Туреччини вони намагаються подолати розбіжності, що залишилися, та досягти угоди до закінчення терміну перемир’я 21 квітня.