Трамп пригрозив Ірану новими ударами у випадку відновлення ядерної програми

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий завдати нових ударів по Ірану, якщо Тегеран намагатиметься відновити ядерну програму або продовжить розробку балістичних ракет.

Про це він сказав журналістам 29 грудня, повідомляє CNN.

За словами глави Білого дому, американська сторона отримує сигнали про можливе відновлення іранських ядерних розробок. У разі підтвердження цієї інформації США, за його словами, діятимуть рішуче.

«Я чув, що Іран намагається знову відновити свою ядерну програму. Якщо це так, ми будемо змушені їх знищити. Ми їх знищимо», — заявив Трамп напередодні зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Президент США також уточнив, які саме дії Тегерана можуть стати приводом для нових атак з боку Вашингтона.

«Якщо вони продовжать із ракетами — так. А якщо з ядерною зброєю? Швидко. Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому випадку ми зробимо це негайно», — наголосив Трамп.

Водночас він закликав Іран обрати дипломатичний шлях і повернутися до переговорів зі США, назвавши це значно розумнішим варіантом розвитку подій.

«Це розумніше. Вони могли укласти угоду минулого разу, перш ніж ми, знаєте, завдали їм великого удару», — додав президент США.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану заявив, що збагачення урану наразі не проводиться через атаки на ядерні об’єкти.

Ми раніше інформували, що європейські країни та Іран готуються до нових переговорів щодо ядерної угоди.