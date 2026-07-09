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Трамп пригрозив Ірану жорсткішою відповіддю після обстрілу кораблів
Президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану стали відповіддю на обстріл торгових кораблів в Ормузькій протоці, та пригрозив Тегерану жорсткішими наслідками у разі повторення атак.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари по Ірану стали відповіддю на обстріл торгових кораблів в Ормузькій протоці.
Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, останні удари США по Ірану є «відплатою» за атаку на кораблі. Американський президент також попередив Тегеран про значно серйозніші наслідки, якщо подібні інциденти повторяться.
«Це відплата за вчорашній обстріл Іраном кораблів. Якщо це повториться, наслідки будуть набагато гіршими!» — заявив Трамп.
Попередні удари та скасування перемир’я
Напередодні американська авіація атакувала стратегічні цілі поблизу Бандар-Аббаса, знищивши системи протиповітряної оборони, берегові радари та портову інфраструктуру. У Вашингтоні попередили, що ця масштабна силова акція мала на меті покарати агресора за постійні напади на комерційні судна та порушення попередніх домовленостей.
Паралельно з військовими діями Сполучені Штати скасували санкційні винятки, які дозволяли Ірану експортувати нафту, оскільки іранська сторона не дотрималася взятих на себе зобов’язань. Варто зазначити, що різке військове та економічне загострення збіглося у часі з масштабними похоронними процесіями в країні через загибель колишнього верховного лідера Алі Хаменеї.
Тим часом під час саміту НАТО в Анкарі американський президент оголосив про остаточне скасування режиму припинення вогню та відмову від подальших мирних переговорів. Очільник Білого дому різко розкритикував іранське керівництво, звинувативши його у відвертій брехні щодо недопущення створення ядерної зброї, та назвав будь-які дипломатичні контакти з ними марною витратою часу.
Одразу після публічної заяви керівництва Сполучених Штатів про вихід із перемир’я на світових ринках зафіксували стрімке подорожчання енергоносіїв. Вартість еталонних марок нафти підскочила більш ніж на 5%, миттєво відреагувавши на нову хвилю ескалації конфлікту на Близькому Сході.