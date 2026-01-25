Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження 100% мита на всі товари з Канади у відповідь на ймовірну торговельну угоду Оттави з Китаєм.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп різко висловився на адресу премʼєр-міністра Канади Марка Карні, застерігши його від зближення з Пекіном.

«Якщо губернатор (премʼєр-міністр Канади Марк Карні — ред.) вважає, що зможе перетворити Канаду на „порт розвантаження“ для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється», — написав президент США.

За словами Трампа, Китай у такому разі «зʼїсть Канаду живцем» і повністю її поглине.

Він переконаний, що це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя громадян.

Американський лідер наголосив, що у разі укладення відповідної угоди Канада «негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США».

Після нещодавнього візиту Марка Карні до Китаю сторони домовилися про послаблення Канадою тарифів на китайські електромобілі, які були запроваджені спільно зі США у 2024 році.

Напередодні, 23 січня, Дональд Трамп уже виступав із жорсткою критикою на адресу Канади через її торговельні звʼязки з Китаєм, а також позицію щодо оборонних ініціатив в Арктичному регіоні.

Зокрема, він висловив невдоволення економічною політикою Оттави, звинувативши канадську владу у надмірній відкритості до співпраці з Пекіном.

На переконання Трампа, тісні торговельні відносини з Китаєм можуть мати довгострокові негативні наслідки для суверенітету та стратегічних інтересів Канади.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав пропозицію приєднатися до Ради миру, надіслану прем’єр-міністрові Канади Марку Карні.

Ми раніше інформували, що у Канаді зростає занепокоєння, що після дій США у Венесуелі та заяв Дональда Трампа щодо Гренландії наступним об’єктом тиску може стати Оттава.