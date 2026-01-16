- Дата публікації
Трамп пригрозив країнам, які не погодяться з анексією Гренландії: що заявив
Трамп погрожує запровадити тарифи для країн, які не визнають анексію Гренландії.
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати економічний тиск на міжнародній арені для реалізації планів щодо Гренландії. Під час круглого столу в Білому домі він наголосив, що контроль над островом є питанням стратегічної важливості для Сполучених Штатів.
Про це пише видання Новини.LIVE.
«Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити тарифи для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, бо нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити», — заявив Трамп.
Що ще відомо про ситуацію в Гренландії?
Раніше Трамп також заявляв, що Данія, на його думку, не забезпечує достатній рівень оборони Гренландії, а сам острів має надто мале населення для самостійного захисту.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.
Реакція європейської спільноти на такі заяви виявилася миттєвою та консолідованою: лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії виступили зі спільною заявою на захист суверенітету острова.
До того ж Європа планує відправити чотири десятки військових «рятувати» Гренландію від Трампа.
Данія посилює військову присутність у Гренландії через побоювання анексії.