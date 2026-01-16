Трамп пригрозив країнам, які не погодяться з анексією Гренландії: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати економічний тиск на міжнародній арені для реалізації планів щодо Гренландії. Під час круглого столу в Білому домі він наголосив, що контроль над островом є питанням стратегічної важливості для Сполучених Штатів.

Про це пише видання Новини.LIVE.

«Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити тарифи для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, бо нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити», — заявив Трамп.

Що ще відомо про ситуацію в Гренландії?

Раніше Трамп також заявляв, що Данія, на його думку, не забезпечує достатній рівень оборони Гренландії, а сам острів має надто мале населення для самостійного захисту.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію.

Реакція європейської спільноти на такі заяви виявилася миттєвою та консолідованою: лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії виступили зі спільною заявою на захист суверенітету острова.

До того ж Європа планує відправити чотири десятки військових «рятувати» Гренландію від Трампа.

Данія посилює військову присутність у Гренландії через побоювання анексії.