Світ
844
1 хв

Трамп пригрозив "повним знищенням" одній з країн

У разі загрози з боку Ірану Сполучені Штати можуть завдати нищівного удару.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі реалізації погроз з боку іранського керівництва Сполучені Штати дадуть жорстку відповідь, аж до повного знищення країни.

Про це він сказав Під час інтерв’ю телеканалу NewsNation.

«Вони не повинні цього робити, але я попередив: якщо щось станеться, ми завдамо удару — країна буде знищена», — заявив Трамп.

Він також розкритикував чинного президента США Джо Байдена за відсутність публічної реакції на заяви з боку Тегерана.

«Президент повинен захищати президента. Ми постійно запитували: чому Байден мовчить? Тому що він мовчав», — сказав Трамп.

За його словами, якби він перебував при владі, то у відповідь на погрози, навіть не обов’язково президентові, «завдав би дуже сильного удару».

«У мене є чіткі інструкції: якщо щось станеться, їх зітруть з лиця землі», — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп попередив Іран про жорстку реакцію США у разі спроб відновити ядерні розробки чи продовжити ракетну програму.

