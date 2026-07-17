Трамп пригрозив суворими санкціями країнам, які ведуть бізнес з Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп попередив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде «дуже суворо покарана», оскільки його адміністрація та республіканці просувають жорстке законодавство, спрямоване проти Москви.

Про це пише видання The Hindu.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи настав час для Конгресу ухвалити заходи, спрямовані на тиск на Росію та президента Володимира Путіна, президент Трамп сказав: «Вони ухвалюють законодавство. Республіканці запроваджують законодавство — дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть додати до цього Іран. Я це пропонував».

Реклама

Раніше повідомлялося, що Трамп готовий підтримати ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем.

За інформацією CNN, законопроєкт надасть Трампу можливість запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ і уран, з метою посилення економічного тиску на Росію через війну проти України.

Новини партнерів