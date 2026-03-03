ТСН у соціальних мережах

Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на атаку посольства США в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує відповідь на напад на американське посольство в Ер-Ріяді, а також зазначив, що його не турбують можливі нові атаки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на напад на посольство США в Ер-Ріяді.

Про це повідомила журналістка NewsNation Келлі Мейєр.

За словами Трампа, відповідь з боку США буде оголошена найближчим часом.

«Скоро ви дізнаєтеся, якою буде відповідь за напад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців», — заявив він у коментарі NewsNation.

Водночас президент США наголосив, що його не турбують можливі нові атаки на американські об’єкти.

«Це частина війни, подобається це людям чи ні — такою вона є», — цитує Трампа NewsNation.

Наразі Білий дім та Пентагон не уточнювали, про які саме заходи у відповідь ідеться — дипломатичні, військові чи інші. Обставини нападу та деталі щодо загиблих продовжують з’ясовуватися.

