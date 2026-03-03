- Дата публікації
Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на атаку посольства США в Саудівській Аравії
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує відповідь на напад на американське посольство в Ер-Ріяді, а також зазначив, що його не турбують можливі нові атаки.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на напад на посольство США в Ер-Ріяді.
Про це повідомила журналістка NewsNation Келлі Мейєр.
За словами Трампа, відповідь з боку США буде оголошена найближчим часом.
«Скоро ви дізнаєтеся, якою буде відповідь за напад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців», — заявив він у коментарі NewsNation.
Водночас президент США наголосив, що його не турбують можливі нові атаки на американські об’єкти.
«Це частина війни, подобається це людям чи ні — такою вона є», — цитує Трампа NewsNation.
Наразі Білий дім та Пентагон не уточнювали, про які саме заходи у відповідь ідеться — дипломатичні, військові чи інші. Обставини нападу та деталі щодо загиблих продовжують з’ясовуватися.
