Трамп приховував угоду з Путіним?: дизель із Росії вже підпливає до США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Угода між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального могла бути підготовлена за кілька тижнів до її публічного оголошення президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня. На це вказують дані морського моніторингу: танкер із першою ймовірною партією російського дизеля вже наближається до східного узбережжя Сполучених Штатів, хоча про домовленість Вашингтон публічно повідомив лише напередодні.

Про це написала в соцмережі X Мішель Візе Бокманн, старша аналітикиня морської розвідки Windward, яка спеціалізується на відстеженні суден і так званого тіньового флоту. Її допис також поширив OSINT-аналітик під ніком TheIntelFrog.

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За даними Бокманн, аналітики Windward відстежують танкер класу MR, який, імовірно, перевозить першу партію російського дизельного пального до США. Судно має прибути до східного узбережжя Америки орієнтовно протягом 48–72 годин від моменту її повідомлення.

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«Оце так швидко», — прокоментувала аналітикиня, звернувши увагу на те, що менш ніж за добу до її допису американська влада офіційно дозволила відповідні операції з російським пальним.

За інформацією TheIntelFrog, ідеться про танкер MINERVA ZEN, який вийшов із російського Санкт-Петербурга 22 вересня. За оцінкою OSINT-аналітика, судно, схоже, від самого початку прямувало до східного узбережжя США.

Танкер перевозить приблизно 280 тисяч барелів дизельного пального або газойлю, свідчать дані аналітичної компанії Vortexa, на які посилається Бокманн. Від моменту виходу з балтійського порту Санкт-Петербург минулого місяця судно не розкривало пункту призначення.

Бокманн звернула увагу, що менш ніж за добу до її повідомлення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало Генеральну ліцензію № 135. Документ тимчасово дозволив продаж та імпорт російського дизельного пального і газойлю до квітня 2027 року.

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Водночас аналітикиня наголошує, що доступних для експорту обсягів російського дизеля небагато. Тому Сполучені Штати, найімовірніше, зможуть отримати лише кілька партій пального.

За її оцінкою, ці постачання навряд чи допоможуть подолати глобальний дефіцит або істотно знизити ціни на американському внутрішньому ринку.

Дизельна угода Трампа з Путіним — що відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп лише 9 жовтня повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. Згідно з заявою Трампа, угода передбачає декілька етапів постачання. Насамперед Росія має негайно відправити понад 300 тисяч тонн дизеля, наступна партія обсягом 500 тисяч тонн очікується у листопаді, а згодом — ще 1 мільйон тонн пального.

Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів загалом.

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При цьому адміністрація США попередила про можливе припинення передавання американської розвідувальної інформації Україні в разі продовження ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляє ISW, США відкрили російському дизельному пальному доступ до свого та світових ринків не отримавши від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

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