Трамп принизив Мелоні перед лідерами НАТО: незручний епізод в Анкарі

Дональд Трамп і Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опинився в центрі уваги після того, як під час церемонії спільного фотографування на саміті НАТО в Анкарі пройшов повз прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, не привітавшись із нею.

Про це повідомляє видання Unilad.

Як зазначає видання, під час так званого «сімейного фото» лідерів країн-членів Альянсу Трамп, прямуючи до свого місця, не звернув уваги на очільницю італійського уряду.

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На оприлюднених кадрах видно, що Мелоні після цього лише ніяково посміхнулася та опустила погляд.

Unilad нагадує, що це вже не перший публічний епізод напруженості між політиками. Під час саміту G7 у Франції минулого місяця Дональд Трамп заявив, що Джорджа Мелоні нібито «благала» його зробити спільне фото.

«Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла фото зі мною. Я б не погодився, але мені стало її шкода», — сказав тоді президент США.

У відповідь прем’єр-міністерка Італії різко відреагувала на ці слова, назвавши їх неправдивими.

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«Італія і я ніколи не благаємо. Деякі речі заслуговують на негайну відповідь. Я не знаю, чому президент США так поводиться зі своїми союзниками. Це трапляється не вперше. Можу лише сказати, що прикро, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу», — заявила тоді Мелоні.

Видання також зазначає, що ще донедавна Джорджу Мелоні вважали одним з європейських лідерів, які мали найбільш конструктивні взаємини з Дональдом Трампом.

Зокрема, вона була єдиною представницею Європи, яка сиділа в першому ряду на його інавгурації в січні 2025 року, а згодом представляла Європейський Союз під час переговорів із президентом США в Білому домі щодо торговельних суперечок.

Нагадаємо, після інциденту з Трампом у Парижі прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася за якнайшвидше відновлення конструктивного діалогу між Римом і Вашингтоном.

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