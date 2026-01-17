Трамп прийняв Нобелівську премію: комітет пояснив, чому це нічого не змінює

Дональд Трамп / © Associated Press

Нобелівський комітет відреагував на те, що лауреатка Премії миру Марія Коріна Мачадо передала свою медаль президенту США Дональду Трампу.

Про це пише Reuters.

У комітеті наголосили, що нагорода назавжди залишається пов’язаною з особою або організацією, якій її було присуджено, незалежно від подальшої долі медалі.

Повідомляється, що жодні дії з фізичними атрибутами премії не змінюють статусу нагородженого.

«Незалежно від того, що може статися з медаллю, дипломом чи призовими грошима, саме оригінальний лавреат увійде в історію як отримувач премії», — пояснили в комітеті.

Нагадаємо, Марія Коріна Мачадо вручила Дональду Трампу свою Нобелівську премію миру за «визначення його унікальної відданості свободі» венесуельського народу.

Трамп підтвердив отримання премії миру, назвавши це «чудовим жестом».

«Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!» — йдеться у його дописі на платформі Truth Social.

Раніше Нобелівський інститут пояснив, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої. «Нобелівська премія не може бути ані скасована, ані передана іншим особам, — заявив представник Нобелівського інституту Ерік Аасхайм. — Після оголошення лауреатів рішення залишається в силі назавжди».

Марія Коріна Мачадо — лідерка опозиції, а також засновниця і колишня президентка Венесуельської волонтерської організації Súmate.

Нобелівську премію миру їй присудили «за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Премію миру, оскільки від початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

Довідка: Нобелівську премію миру вважають однією з найпрестижніших нагород. Це одна з шести премій, заснованих шведським вченим, підприємцем та філантропом Альфредом Нобелем.

Її вручають від 1901 року людям, які «зробили найбільше для братерства між народами, для скасування чи скорочення армій та для сприяння мирним конгресам».