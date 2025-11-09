Трамп призначив спецпосланця в Білорусі і наперед подякував Лукашенку: про що домовились

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призначив свого представника Джона Коула спеціальним посланцем у Білорусі та анонсував нове звільнення політв’язнів.

Про це він повідомив увечері 9 листопада у своїй соціальній мережі TruthSocial.

Американський президент назвав Джона Коула «по-справжньому великим юристом».

Раніше цього року він як представник президента США та заступник Кіта Келлога, спецпосланця щодо України, проводив у Мінську переговори з Олександром Лукашенком щодо звільнення політичних в’язнів.

Результатом стало велике звільнення в червні, коли вийшов на свободу, зокрема, лідер опозиції Сергій Тихановський, а потім у вересні, коли на волі опинилися Ігор Лосик та інші політв’язні.

Тепер, судячи зі слів Трампа, Коул веде переговори про звільнення наступної партії політв’язнів.

«Він уже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір домогтися звільнення ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати [самопроголошеному] президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який користується великою повагою, за його увагу до звільнення цих додаткових людей», — написав Трамп.

Нагадаємо, 11 вересня режим Олександр Лукашенка у Білорусі звільнив 52 політичних в’язнів та помилував 14 іноземних громадян після зустрічі зі спецпосланцем президента США Джоном Коулом.

Опозиційного діяча та політв’язня Миколу Статкевича повернули до в’язниці після того, як він відмовився залишити країну та виїхати до Литви.