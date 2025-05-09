Трамп призначив зірку шоу "Справжніх домогосподарок Нью-Джерсі" до ради музею Голокосту

Сігаліт «Сіггі» Флікер / Джерело: Instagram siggy.flicker

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Президент США Дональд Трамп призначив п’ятьох нових членів ради Меморіального музею Голокосту, серед яких зірка реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Нью-Джерсі».

Про це призначення Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social.

Як повідомляє видання The Washington Post Сігаліт «Сіггі» Флікер — це подкастерка та інфлюенсерка, а також зірка сьомого та восьмого сезонів реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Нью-Джерсі».

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Сігаліт Флікер є відвертою прихильницею президента США, окрім того, вона є членом клубу Мар-а-Лаго Дональда Трампа.

Минулого року вона розповідала газеті The Washington Post, що відвідує клуб у Палм-Біч, штат Флорида, три-чотири рази на тиждень, адже там вона відчуває себе такою «якою колись була Америка» до того, як країну заполонили «джихадисти» та злочинці.

Окрім Флікер, до ради Меморіального музею Голокосту США увійшло ще кілька осіб, серед яких:

Тіла Фаліч;

Джекі Зекман;

рабин Нейт Сегал;

Лі Ліптон.

Зокрема, американський президент повторно призначив Джонатана Буркана, фінансового керівника з Нью-Йорка та почесного голови Фонду спадщини Ізраїлю, якого він вперше призначив до ради музею у 2019 році.

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Ці люди замініть у раді членів, яких призначив президент Джо Байден, а згодом звільнив Дональд Трамп 29 квітня до закінчення терміну їхніх повноважень.

«Раптове усунення та заміна призначених Байденом осіб до закінчення терміну їхніх повноважень — прерогатива, якою жоден попередній президент не користувався щодо Меморіального музею Голокосту США — викликала занепокоєння у деяких прихильників музею», — йдеться у публікації The Washington Post.

Антидифамаційна ліга, некомерційна організація, яка понад століття відстежує антисемітизм та расову ненависть, минулого тижня попередила, що дострокове усунення членів загрожує «політизацією життєво важливої ​​установи».

«Вони всі є рішучими прихильниками Ізраїлю та гарантуватимуть, що ми НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО. Вітаємо всіх!» — прокоментував Трамп призначення нових членів Ради.

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Як зауважує The Washington Post, новопризначені члени переважно є союзниками або прихильниками Трампа.

«Дякую за привілей і честь представляти і ніколи не забувати», — написала Флікер на своїй сторінці в Instagram у відповідь на заяву Трампа.

Пасинка Флікер, Тайлера Кампанелло, заарештували у квітні 2024 року та звинуватили у п’яти проступках у зв’язку із заворушеннями в Капітолії 6 січня.

Раніше, Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Його обов’язки тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

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