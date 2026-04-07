Трамп публічно "освідчився" Орбану в любові через "кур’єра"
Трамп телефоном засипав Орбана компліментами на передвиборчому мітингу.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Угорщини на підтримку Віктора Орбана просто на передвиборчому мітингу зателефонував Дональду Трампу, який «зізнався» Орбанові в любові.
Відео поширили у Мережі.
Президент США висловив слова підтримки Орбану напередодні виборів 12 квітня і запевнив, що «любить Віктора і любить Угорщину».
Коли Венс повідомив, що на зв’язку близько 5000 угорців, які, за його словами, люблять Трампа навіть більше за Орбана, президент США відповів:
«Я не можу в це повірити. Не можу в це повірити, бо я люблю Угорщину та люблю Віктора. Я вам скажу, він фантастична людина, у нас склалися чудові стосунки. Він робить свою роботу… Пам’ятайте: він не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це зробили інші, відверто кажучи, розваливши свої країни. Він зберіг вашу країну в хорошому стані, він зберіг угорський народ у вашій країні, і він зробив фантастичну роботу».
Трамп додав, що Орбан «добре дає раду зі своєю роботою». «Я — великий прихильник Віктора. Він мені дуже подобається», — сказав президент США.
Чому Венс прилетів до Угорщини
Нагадаємо, Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, щоб підтримати Віктора Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться в країні 12 квітня.
В Будапешті Венс назвав Дональда Трампа та Віктора Орбана лідерами, що «зробили найбільше» для завершення війни в Україні.
Також віцепрезидент США звинуватив Україну у втручанні в американські та угорські вибори.