Трамп публічно "освідчився" Орбану в любові через "кур’єра"

Венс і Орбан на передвиборному мітингу останнього / © Facebook Віктор Орбан

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Угорщини на підтримку Віктора Орбана просто на передвиборчому мітингу зателефонував Дональду Трампу, який «зізнався» Орбанові в любові.

Відео поширили у Мережі.

Президент США висловив слова підтримки Орбану напередодні виборів 12 квітня і запевнив, що «любить Віктора і любить Угорщину».

Реклама

Коли Венс повідомив, що на зв’язку близько 5000 угорців, які, за його словами, люблять Трампа навіть більше за Орбана, президент США відповів:

«Я не можу в це повірити. Не можу в це повірити, бо я люблю Угорщину та люблю Віктора. Я вам скажу, він фантастична людина, у нас склалися чудові стосунки. Він робить свою роботу… Пам’ятайте: він не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це зробили інші, відверто кажучи, розваливши свої країни. Він зберіг вашу країну в хорошому стані, він зберіг угорський народ у вашій країні, і він зробив фантастичну роботу».

Трамп додав, що Орбан «добре дає раду зі своєю роботою». «Я — великий прихильник Віктора. Він мені дуже подобається», — сказав президент США.

Чому Венс прилетів до Угорщини

Нагадаємо, Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, щоб підтримати Віктора Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться в країні 12 квітня.

Реклама

В Будапешті Венс назвав Дональда Трампа та Віктора Орбана лідерами, що «зробили найбільше» для завершення війни в Україні.

Також віцепрезидент США звинуватив Україну у втручанні в американські та угорські вибори.