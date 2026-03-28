Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході: "буде цілувати одне місце"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, заявивши, що той був змушений змінити своє ставлення до Вашингтона.

Про це глава Білого дому заявив під час виступу у Майамі.

За словами Трампа, бін Салман вважав, що США за його керівництва залишаться слабкою країною і продовжать втрачати вплив. Однак, тепер, як хвалиться Трамп, ситуація змінилася, і саудівська сторона змушена поводитися обережніше і шанобливо.

«Він не думав, що доведеться цілувати мою д*пу. Він вважав, що я буду черговим посереднім американським президентом. Лузером з країною, що розвалюється. Передайто йому, що йому краще бути ввічливим зі мною», — заявив американський лідер.

При цьому ще кілька днів тому Трамп назвав цього принца воїном і заявив, що Саудівська Аравія бореться на одній стороні зі США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість із Саудівською Аравією про оборонну співпрацю.