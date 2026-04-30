Трамп публічно "розніс" канцлера Німеччини: що не сподобалося цього разу

Президент США Дональд Трамп виступив із гострою критикою на адресу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він звинуватив його у неспроможності вплинути на завершення війни в Україні та закликав його зосередитися на внутрішніх проблемах ФРН.

Про це заявив Дональд Трамп у соцмережах.

Трамп порадив Мерцу зайнятися енергетикою та міграцією у Німеччині, а не критикувати дії США щодо ядерної загрози Ірану.

«Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розбалансованій країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто позбавляє світ ядерної загрози з боку Ірану, роблячи тим самим світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем!» — наголосив Трамп.

Трамп упевнений, що дії США щодо Ірану роблять світ безпечнішим, тоді як робота Мерца всередині Німеччини та на міжнародній арені є провальною.

Конфлікт Трампа з Мерцом — що відомо

Раніше Фрідріх Мерц критично оцінив підхід США до переговорів із Тегераном щодо припинення вогню. На його думку, нинішні дії Вашингтона принижують Сполучені Штати перед Іраном. Німецький лідер зазначив, що адміністрація Дональда Трампа не має чіткого стратегічного плану.

Мерц зауважив, що поки американська сторона намагається домовитися, іранські представники майстерно маніпулюють процесом або просто ігнорують переговори, демонструючи вищу дипломатичну вправність. Канцлер резюмував, що наразі він не бачить зрозумілого виходу з цієї ситуації для США через відсутність у них продуманої стратегії дій.

Зі свого боку Дональд Трамп звинуватив Фрідріха Мерца в некомпетентності через його оцінку ядерної програми Ірану. За словами Трампа, канцлер Німеччини не усвідомлює загрози, припускаючи можливість появи у Тегерана ядерного арсеналу. Американський лідер наголосив: якщо Іран отримає таку зброю, у заручниках опиниться весь світ. На думку Трампа, Мерц просто не розуміє, про що говорить.

