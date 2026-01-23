Трамп публічно відкликав пропозицію для Канади приєднатися до Ради миру

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав пропозицію приєднатися до Ради миру, надіслану прем’єр-міністрові Канади Марку Карні.

«Шановний прем’єр-міністре Карні! Цим листом повідомляю вам, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої ради лідерів усіх часів. Дякую за увагу до цього питання», — написав президент США.

Напередодні Карні відповів на звинувачення Трампа, висловлені на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, мовляв, Канада живе завдяки США.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав угоду про створення Ради миру. За даними ЗМІ, долучитися до «Ради» виявили бажання близько 35 лідерів. Зокрема, члени НАТО Туреччина й Угорщина.

Президент Литви Ґітанас Науседа підтвердив неофіційне запрошення приєднатися до Ради миру Дональда Трампа та заявив, що остаточне рішення буде узгоджене з країнами NB8.