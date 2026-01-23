- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп публічно відкликав пропозицію для Канади приєднатися до Ради миру
Трамп відкликав запрошення прем’єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до Ради миру — американської ініціативи щодо Гази. Це сталося після того, як Карні різко відповів на заяву Трампа, що «Канада живе завдяки США».
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав пропозицію приєднатися до Ради миру, надіслану прем’єр-міністрові Канади Марку Карні.
«Шановний прем’єр-міністре Карні! Цим листом повідомляю вам, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої ради лідерів усіх часів. Дякую за увагу до цього питання», — написав президент США.
Напередодні Карні відповів на звинувачення Трампа, висловлені на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, мовляв, Канада живе завдяки США.
Нагадаємо, Дональд Трамп підписав угоду про створення Ради миру. За даними ЗМІ, долучитися до «Ради» виявили бажання близько 35 лідерів. Зокрема, члени НАТО Туреччина й Угорщина.
Президент Литви Ґітанас Науседа підтвердив неофіційне запрошення приєднатися до Ради миру Дональда Трампа та заявив, що остаточне рішення буде узгоджене з країнами NB8.