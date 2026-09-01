Трамп, Путін і Сі можуть провести тристоронню зустріч: у Кремлі розкрили деталі

Путін і Сі / © Associated Press

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Російський диктатор та президент Китаю Сі Цзіньпін обговорили перспективу проведення тристоронньої зустрічі за участю американського президента Дональда Трампа на полях саміту АТЕЗ, який пройде у листопаді.

Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков у коментарі журналісту «Вестей» Павлу Зарубіну, пишуть російські ЗМІ.

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За словами представника Кремля, під час переговорів Путін і Сі Цзіньпін обговорювали ідею тристоронньої зустрічі з Трампом, а також окремі двосторонні переговори. Ушаков зазначив, що обидва лідери візьмуть участь у саміті.

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Сам саміт АТЕЗ запланований на 18–19 листопада. Захід має відбутися в китайському місті Шеньчжень.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін 31 серпня провели переговори у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Востаннє вони зустрічалися у травні.

Для участі у саміті регіонального блоку, який святкує своє 25-річчя, прибули лідер Ірану Масуд Пезешкіан, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, лідер Індії Нарендра Моді, президент Пакистану Шехбаз Шаріф та інші.

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