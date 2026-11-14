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Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться 19 листопада: Кремль розкрив деталі саміту
Саміт відбудеться на полях зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав дату тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Саміт відбудеться 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Про досягнення відповідних домовленостей Пєсков повідомив журналістам у суботу, 14 листопада, передає російське агентство «Интерфакс».
«Досягнуто домовленості про проведення 19 числа тристоронньої зустрічі між президентом Путіним, головою Сі та президентом Трампом. Ця зустріч відбудеться в Шеньчжені на полях саміту АТЕС», — заявив речник Кремля.
Подробиць тем, які будуть обговорювати лідери трьох держав, Пєсков не назвав.
Саміт АТЕС у Шеньчжені запланований на 18–19 листопада.
Нагадаємо, раніше заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Уельс підтвердила, що зустріч лідерів відбудеться 19 листопада на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.
Вона додала, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня порушить питання скорочення ядерних озброєнь.