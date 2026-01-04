Дональд Трамп / © Associated Press

Донедавна страх вплутуватися у війни за кордоном стримував бажання президента США Дональда Трампа захопити територію та природні ресурси інших країн. Після ударів по Венесуелі та викрадення президента цієї країни Ніколаса Мадуро американський лідер, здається, остаточно повірив у свою всемогутність і «путінізує» зовнішню політику США.

Про це пише у своїй колонці у The Guardian міжнародний оглядач Джуліан Боргер.

Як зазначає журналіст, Трамп не просто порушує міжнародне право та глобальні норми, але й повністю руйнує їх.

«Побоювання Трампа щодо іноземних війн зменшуються. Він був явно в захваті від драматизму операції з Мадуро та ефективності американських солдатів, які її проводили, і в суботу заявив, що „не боїться“ розгортати наземні війська у Венесуелі для досягнення своїх інтересів», — пише він.

За словами міжнародного оглядача, напад на Венесуелу свідчить про те, що привабливість чужих земель, нафти та корисних копалин для Дональда Трампа тепер світить яскравіше, ніж Нобелівська премія.

Джуліан Боргер зазначає, що події у Венесуелі повинні викликати занепокоєння у таких урядів, як Іран та Данія, проти яких Трамп висловив ентузіазм щодо вжиття радикальних заходів.

«Останніми днями Трамп заявив, що США стануть на захист іранських антиурядових протестувальників, а його чиновники продовжують погрожувати взяти під контроль Гренландію будь-якими необхідними засобами. Минулого місяця Служба оборонної розвідки Данії назвала США загрозою безпеці, що ще зовсім недавно було б немислимим для союзника НАТО», — нагадав він.

Окрім того, як зазначив журналіст, в суботу Трамп додав Кубу до списку країн, які можуть зазнати атаки, натякнувши, що вона «дуже схожа» на Венесуелу «в тому сенсі, що ми хочемо допомогти народу Куби». Його державний секретар Марко Рубіо додав, що Гавана повинна відчувати «занепокоєння» після подій у Венесуелі.

Джуліан Боргер наголосив, що така поведінка Трампа прискорює перехід від світу, що базується переважно на правилах, до світу конкуруючих сфер впливу, що визначаються збройною силою та готовністю її використовувати. При цьому він процитував американського коментатора Девіда Роткопфа, який назвав дії американського лідера «путінізацією зовнішньої політики США».

«Російські коментатори часто натякають, що Латинська Америка перебуває у володінні Америки, так само як Україна була під російською тінню. Володимир Путін думає те саме про більшу частину Східної Європи. Сі Цзіньпін зробить власні висновки», — підсумував оглядач The Guardian.

Нагадаємо, після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі.