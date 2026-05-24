Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Іран погодився утилізувати свій високозбагачений уран у рамках поточних переговорів із США про досягнення мирної угоди.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

За його словами, фіналізована угода також включатиме розблокування Іраном Ормузької протоки в обмін на зняття США блокади цього водного шляху, а також поступки США щодо послаблення санкцій, якщо Іран погодиться на поступки щодо питання збагачення урану.

Реклама

Він додав, що остаточне узгодження деталей угоди триває, та зазначив, що Іран, схоже, більш схильний до компромісів, ніж до початку військової кампанії.

При цьому угода не передбачатиме жодної зміни режиму, сказав чиновник, зазначивши, що адміністрація Трампа матиме справу з чинним іранським урядом.

На тлі цього повідомлення промовистим став жест Дональда Трампа, який опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social запевнення президента Ірану Масуда Пезешкіана в тому, що його країна не прагне отримати ядерну зброю.

Водночас іранське агентство Tasnim повідомляє, що під час переговорів не було вирішено всі питання, особливо щодо повернення заморожених активів Ірану.

Реклама

В результаті угода все ще може бути зірвана, і Іран заявляє, що не відступить від своїх червоних ліній.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка угода з Іраном залежить виключно від його рішення, і стверджує, що Вашингтон не поспішатиме з переговорами.

Новини партнерів