Трамп раптом похвалився "гарним" фото Путіна

Дональд Трамп з фотографією з Путіним / © Associated Press

На заході в Білому домі, присвяченому Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного року в США, американський президент Дональд Трамп раптом показав журналістам своє фото з російським президентом Володимиром Путіним, зроблене минулого тижня на Алясці.

Як повідомляє Sky News, це спільне фото господар Білого дому витягнув зі шухляди свого робочого столу, відповідаючи на запитання про потенційні труднощі, з якими можуть зіткнутися вболівальники, в’їжджаючи до США.

Перш ніж оприлюднити фотографію, Трамп сказав, що йому «щойно надіслали фотографію людини, яка дуже хоче бути там [на Чемпіонаті світу]».

«Він дуже поважав мене та нашу країну, але не так поважав інших», — додав він.

При цьому Трамп припустив, що Путін може таки приїхати до США.

«Можливо, й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів», — загадково додав він.

Розглядаючи своє фото з Путіним перед журналістами, американський президент зауважив, що на ньому господар Кремля вийшов «гарно», а сам Трамп — «нормально».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше натякнув на «жорстку розмову», яка нібито відбулася у нього з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту на Алясці 15 серпня, опублікувавши відповідний фотоколаж на своїй сторінці у Truth Social.