Трамп раптово скасував переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп скасував візит своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду для мирних переговорів з представниками Ірану.

Про це господар Білого дому повідомив виданню Axios.

«Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації [переговорів]. Це занадто довго. Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося здійснювати цю поїздку просто для того, щоб сидіти там», — сказав Дональд Трамп.

На запитання, чи означає це, що він відновить війну, Трамп відповів: «Ні. Це не означає цього. Ми ще про це не думали».

«У нас усі карти в руках. Ми не збираємося туди просто сидіти склавши руки та говорити про ніщо», — додав він.

Видання зазначає, що хоча Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу.

Раніше цього тижня офіційні особи США заявили, що у владі Ірану є різні фракції, які не мали достатньо часу, щоб досягти згоди щодо пропозиції.

«У їхньому „керівництві“ панує запекла внутрішня боротьба та велика плутанина. Ніхто не знає, хто головний, навіть вони самі», — написав Трамп у дописі на Truth Social у суботу після скасування поїздки.

Відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрівся в суботу в Ісламабаді з прем’єр-міністром, начальником армії та міністром закордонних справ Пакистану, які виконали роль посередника між двома сторонами. Але переговори завершилися без значного прогресу.

Арагчі покинув Ісламабад, не зобов’язавшись зустрітися з Віткоффом та Кушнером, якщо вони поїдуть до Пакистану.

Міністр закордонних справ Ірану заявив на своїх зустрічах, що Іран вимагає скасування запровадженої США морської блокади як передумови для переговорів.

Приблизно через годину після того, як Арагчі покинув Ісламабад, Трамп вирішив скасувати поїздку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує направити до Пакистану свого спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Основним питанням порядку денного мала стати потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.