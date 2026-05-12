Трамп раптово заговорив про наступника: кого "мітять" у президенти США в Білому домі

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джея Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо "ідеальним тандемом" і "командою мрії", фактично натякнувши, кого може бачити серед майбутніх кандидатів на найвищі посади у США.

Про це президент США заявив під час брифінгу.

За словами Трампа, поєднання Венса і Рубіо мало б вигляд як можлива президентська зв’язка.

"Це не означає мого схвалення за жодних обставин. Але, думаю, це звучить як кандидат у президенти і кандидат у віцепрезиденти", — заявив Трамп.

Розмови про політичне майбутнє Трампа відбуваються на тлі нового загострення у Вашингтоні. Демократи подали до Конгресу резолюцію про імпічмент президента за 13 статтями.

У документі йдеться про можливі зловживання владою, порушення конституційних обов’язків, переслідування політичних опонентів, ігнорування ролі Конгресу та суперечливі рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики.

Серед пунктів резолюції згадуються звинувачення щодо воєнних повноважень, мілітаризації внутрішніх правоохоронних органів, неконституційних затримань і депортацій, тиску на свободу слова, зловживання правом помилування та використання державних інструментів у політичних інтересах.

Автори документа заявляють, що резолюція має стати підставою для ширшої дискусії про стан американської демократії та межі президентської влади.

На цьому тлі у Вашингтоні відбувся протест із вимогою імпічменту Дональда Трампа. Учасники акції тримали плакати із закликами відсторонити президента та критикували його політику як усередині країни, так і на міжнародній арені.

