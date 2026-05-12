Трамп раптово заговорив про наступника: кого "мітять" у президенти США в Білому домі

Дональд Трамп назвав Джея Ді Венса та Марко Рубіо "командою мрії", натякнувши, що вони можуть стати майбутньою президентською зв’язкою республіканців.

Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джея Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо "ідеальним тандемом" і "командою мрії", фактично натякнувши, кого може бачити серед майбутніх кандидатів на найвищі посади у США.

Про це президент США заявив під час брифінгу.

За словами Трампа, поєднання Венса і Рубіо мало б вигляд як можлива президентська зв’язка.

"Це не означає мого схвалення за жодних обставин. Але, думаю, це звучить як кандидат у президенти і кандидат у віцепрезиденти", — заявив Трамп.

Раніше у США знову заговорили про імпічмент Трампа

Розмови про політичне майбутнє Трампа відбуваються на тлі нового загострення у Вашингтоні. Демократи подали до Конгресу резолюцію про імпічмент президента за 13 статтями.

У документі йдеться про можливі зловживання владою, порушення конституційних обов’язків, переслідування політичних опонентів, ігнорування ролі Конгресу та суперечливі рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики.

Серед пунктів резолюції згадуються звинувачення щодо воєнних повноважень, мілітаризації внутрішніх правоохоронних органів, неконституційних затримань і депортацій, тиску на свободу слова, зловживання правом помилування та використання державних інструментів у політичних інтересах.

Автори документа заявляють, що резолюція має стати підставою для ширшої дискусії про стан американської демократії та межі президентської влади.

На цьому тлі у Вашингтоні відбувся протест із вимогою імпічменту Дональда Трампа. Учасники акції тримали плакати із закликами відсторонити президента та критикували його політику як усередині країни, так і на міжнародній арені.

