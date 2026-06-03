Трамп раптово зник, на публіці не з'являвся тиждень: у Мережі ширяться тривожні чутки

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже тиждень не бере участі в публічних заходах. Це спровокувало нову хвилю дискусій щодо його самопочуття напередодні 80-річного ювілею.

Про це повідомляє Dailystar.

Обговорення стану здоров’я Трампа

За даними журналіста Аарона Рупара, востаннє Трампа бачили на публіці 27 травня під час засідання Кабінету міністрів. Відтоді він не проводив відкритих заходів, а його єдиною появою стало заздалегідь записане інтерв’ю.

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Відсутність президента привернула увагу користувачів соцмереж, які почали обговорювати можливі причини такого затишшя. Деякі коментатори звернули увагу на те, що подібні перерви нібито повторюються на початку майже кожного місяця, що породило численні припущення та теорії.

«Шість днів між публічними виступами здаються довгим часом для президента. Цікаво, щось не так, чи це просто його графік зараз так працює», — зауважив один із користувачів X.

Додатковий резонанс викликала інформація про те, що напередодні останнього публічного заходу Трамп кілька годин провів у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. За повідомленнями ЗМІ, це була вже третя така поїздка за останній рік.

У соціальних мережах з’явилися припущення про можливі проблеми зі здоров’ям глави держави. Водночас жодних підтверджень цих версій наразі немає.

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«Сьогодні перше число місяця, час для його щомісячних процедур. Очікуйте побачити великі синці на його руках та відкриті рани на інших частинах тіла в найближчі кілька днів», — зазначає дописувач.

Сам Трамп раніше заявляв, що результати його планового медичного обстеження були «ідеальними». Білий дім також оприлюднив висновок лікаря президента, капітана ВМС США Шона Барбабелли, який повідомив, що Трамп перебуває у відмінному фізичному стані та не має серйозних проблем зі здоров’ям.

Попри це, частина медичних експертів поставилася до оприлюдненого звіту скептично. Деякі фахівці вважають, що документ містить недостатньо деталей для повної оцінки стану здоров’я президента.

Дональду Трампу виповниться 80 років 14 червня. Поки що офіційних пояснень щодо його тривалої відсутності на публічних заходах не надходило.

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Раніше Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження президента США Дональда Трампа, згідно з якими президент США перебуває у «відмінному стані здоров’я» та повністю здатний виконувати свої обов’язки. Лікар президента Шон Барбабелла повідомив, що у Трампа зафіксували незначні набряки нижніх кінцівок і синці на руках. За його словами, синці є доброякісними та виникають через часті рукостискання у поєднанні з регулярним прийомом аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

Стан здоров’я Трампа знову став предметом дискусій у США після появи повідомлень про його сонливість під час офіційних заходів, а також синці на руках і набряки ніг. Частина медичних експертів закликала Білий дім до більшої прозорості, наголошуючи, що такі симптоми можуть потребувати детальніших пояснень.

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