Трамп рекордно збільшить продаж зброї Тайваню: деталі стратегії США проти Китаю

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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США готуються посилити продаж озброєння Тайваню, і за обсягами це може перевершити показники першого терміну президентства Дональда Трампа. За словами двох американських посадовців, це є частиною ширшої стратегії протидії Китаю, який нарощує військовий тиск на острів.

Про це пише Reuters.

Потенційне зростання продажів зброї може розвіяти сумніви щодо прихильності Трампа до безпеки Тайваню. Водночас є ризик ще більше загострити напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

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Двоє американських чиновників заявили, що протягом цього президентського терміну США можуть схвалити більші обсяги продажів зброї Тайбею, ніж у період першого терміну Трампа. Один із чиновників зазначив, що такі повідомлення про продаж «легко перевершать» попередні показники.

Крім того, Вашингтон переконує опозиційні партії Тайваню не блокувати ініціативу уряду щодо збільшення оборонних витрат до 3% бюджету острова.

За оцінками Reuters, за першої каденції Трампа США схвалили продаж озброєнь Тайваню на суму близько 18,3 млрд дол., тоді як під час президентства Джо Байдена — приблизно на 8,4 млрд дол.

Попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, США залишаються ключовим міжнародним партнером і джерелом військової допомоги для Тайваню.

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Американські чиновники підкреслили, що адміністрація Трампа, включно з ним самим, зосереджена на посиленні оборонного стримування щодо Тайваню.

«Саме такої позиції дотримується президент. І ми всі також», — заявив один із посадовців, додавши, що США активно працюють із Тайванем над пакетом закупівлі зброї, який буде реалізовано після затвердження внутрішнього фінансування.

В Офісі президента Тайваню повідомили журналістам, що уряд твердо налаштований зміцнювати обороноздатність і вже запропонував відповідні ініціативи.

«Тайвань прагне підвищити військове стримування та водночас поглибити співпрацю в галузі безпеки зі США», — сказав речник президентської адміністрації Вен Лі.

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У лютому Reuters повідомляв, що Тайвань розглядає можливість масштабної закупівлі зброї у США, сподіваючись отримати підтримку нової адміністрації Трампа.

Очікується, що нові пакети постачання міститимуть ракети, боєприпаси та дрони — ефективні й відносно недорогі засоби для зміцнення обороноздатності перед обличчям загроз з боку набагато потужнішої армії Китаю.

Загроза для Тайваню з боку Китаю — що відомо?

Протягом останніх років Китай систематично посилює військову присутність навколо Тайваню, наполягаючи на своїх претензіях на суверенітет над островом, який є одним із ключових центрів виробництва мікрочипів для глобальної економіки. Китайська компартія вважає Тайвань частиною своєї території, яка тимчасово «відкололася».

У квітні Пекін влаштував навколо Тайваню масштабні військові навчання за участю армії, флоту та ракетних сил. Китай назвав ці дії «суворим попередженням і стримуванням незалежності острова».

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У травня видання The Financial Times із посиланням на оцінки військових та аналітиків повідомило, що Китай значно посилив свою здатність до раптового нападу на Тайвань. Пекін постійно нарощує потенціал для швидкої ескалації, проводячи активні повітряно-десантні навчання, впроваджуючи новітні артилерійські системи та збільшуючи рівень боєготовності підрозділів, які можуть бути задіяні у можливому вторгненні на острів.