Трамп різко розкритикував Німеччину через позицію щодо Ірану і згадав Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію керівництва Німеччини щодо конфлікту з Іраном, провівши паралель із підтримкою України. Про це американський лідер заявив, коментуючи нещодавні висловлювання офіційного Берліна про дистанціювання від іранського питання.

Про це повідомляє Clash Report.

За словами Дональда Трампа, заява німецької сторони про те, що війна з Іраном «не є їхньою», була недоречною. Президент США нагадав, що Вашингтон також міг би зайняти подібну позицію щодо інших регіональних конфліктів, проте обрав шлях підтримки партнерів.

«Я чув, як глава Німеччини сказав: „Це не наша війна“ щодо Ірану. Я сказав: „Ну, Україна теж не наша війна — але ми допомогли“. Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, і тепер не може її стерти», — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Іран попередив про готовність відкрити новий фронт у Баб-ель-Мандебській протоці та пожертвувати власною інфраструктурою.

Також ми писали, що з початком військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану в радіоефірі активізувалися таємничі станції. На спеціальній частоті почали передавати цифрові коди для розвідників, які перебувають на ворожій території.

Окрім цього, Пентагон розробляє військові сценарії так званого «останнього удару» по Ірану, які можуть включати як масштабну бомбардувальну кампанію, так і використання наземних військ.