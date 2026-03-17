Трамп різко відреагував на відставку Кента через незгоду з війною в Ірані

Президент США Дональд Трамп підтримав звільнення Джо Кента з посади, назвавши його позицію щодо Ірану «слабкою» та «нерозумною». Американський лідер наголосив, що Тегеран залишається глобальною загрозою, а державна безпека потребує фахівців із чітким розумінням ризиків.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті.

Приводом для кадрового рішення стали розбіжності у поглядах на безпекову політику США, зокрема щодо війни в Ірані.

«Я завжди вважав його приємною людиною, але завжди думав, що він слабкий у питаннях безпеки — дуже слабкий у питаннях безпеки. Я не знав його добре, але він здавався досить приємною людиною», — зазначив Трамп

За словами Дональда Трампа, остаточним аргументом на користь відставки стала публічна заява Кента, у якій той заперечив небезпеку з боку Ірану.

«Але коли я прочитав його заяву, то зрозумів, що його відхід — це добре, бо він сказав, що Іран не є загрозою. Іран був загрозою — це розуміла кожна країна», — наголосив Трамп.

Він також додав, що адміністрація не зацікавлена у співпраці з людьми, які ігнорують очевидні виклики.

«Коли хтось працює з нами і каже, що не вважає Іран загрозою — нам не потрібні такі люди, бо, мабуть, є такі, хто так скаже, — але це не розумні люди, або вони не кмітливі. Іран був величезною загрозою», — зауважив президент США.

Що відомо про звільнення Джо Кента

Нагадаємо, директор Національного контртерористичного центру США Джо Кент оголосив про відставку. Він зазначив, що не може підтримувати війну з Іраном. Також закликав переглянути політику США.

Окрім цього, він заявив, що не може «з чистою совістю підтримувати» війну, яка, на його думку, не була необхідною для безпеки Сполучених Штатів.

Ця ситуація розгорнулась на тлі різкого загострення конфлікту на Близькому Сході. Раніше ми писали, що Іран атакував низку об’єктів у регіоні. Під удари дронів потрапили посольство США та готель «Аль-Рашид» у Багдаді.