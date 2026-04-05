“Путін не боїться”: Трамп різко висловився про НАТО

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його заклик до країн-членів НАТО приєднатися до його війни проти Ірану був лише «перевіркою». При цьому він назвав Альянс «паперовим тигром», якого зовсім не боїться президент держави-агресорки Володимир Путін.

Про це американський лідер говорив у телефонному інтерв’ю кореспондентці ABC News Рейчел Скотт.

«Це був тест для НАТО. Вони мені були не потрібні, але я хотів їх перевірити. Я сказав: „Я був би радий, якби ви, хлопці, долучилися“. А вони відповіли: „Ну, ми не можемо цього зробити“. Я сказав: „О, все гаразд“, — цитує журналістка слова Дональда Трампа.

Президент США заперечив, що будь-яким чином тиснув на європейських партнерів по НАТО, щоб залучити їх до війни на Близькому Сході, запевняючи, що тільки тестував їхню готовність до бойових дій.

«Мені це було не потрібно, розумієте? Вони — паперовий тигр. Паперовий тигр. У них немає кораблів. У них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться», — сказав він.

Як Трамп критикував НАТО — останні заяви

Раніше Трамп різко розкритикував позицію Європи щодо війни в Ірані і вкотре пригрозив можливим виходом США з НАТО. Американський лідер назвав Альянс несправедливим до Америки та закликав союзників збільшити оборонні витрати.

Зокрема, в інтерв’ю британській The Telegraph Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану, зокрема щоб розблокувати Ормузьку протоку й послабити світову енергетичну кризу.

Напередодні, 4 квітня, Дональд Трамп вчергове накинувся на НАТО, назвавши Альянс «ненадійним союзником» США.