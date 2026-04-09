Трамп різко висловився про НАТО після зустрічі з Рютте: "Альянс не був поруч"

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із критикою Північноатлантичного альянсу, заявивши, що країни НАТО не надали Сполученим Штатам необхідної підтримки.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"НАТО не було поруч, коли ми його потребували, і його не буде поруч, якщо він нам знову знадобиться", — зазначив Трамп.

Крім того, він згадав про Гренландію, назвавши її "великим шматком льоду, що погано керується".

Ці заяви прозвучали після зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

Наразі представники Альянсу офіційно не коментували висловлювання американського лідера.

Нагадаємо, ще два місяці тому президент США Дональд Трамп повідомив про майже повну домовленість щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечили існування будь-яких домовленостей і наголосили, що переговори фактично ще не починалися.

Раніше Трамп публічно говорив про рамкову угоду щодо купівлі Гренландії, що викликало широкий міжнародний резонанс.