ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Трамп різко висловився про НАТО після зустрічі з Рютте: "Альянс не був поруч"

Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав США у потрібний момент і може не зробити цього в майбутньому.

Автор публікації
Олена Кузьмич
© Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із критикою Північноатлантичного альянсу, заявивши, що країни НАТО не надали Сполученим Штатам необхідної підтримки.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"НАТО не було поруч, коли ми його потребували, і його не буде поруч, якщо він нам знову знадобиться", — зазначив Трамп.

Крім того, він згадав про Гренландію, назвавши її "великим шматком льоду, що погано керується".

Ці заяви прозвучали після зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте.

Наразі представники Альянсу офіційно не коментували висловлювання американського лідера.

Нагадаємо, ще два місяці тому президент США Дональд Трамп повідомив про майже повну домовленість щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечили існування будь-яких домовленостей і наголосили, що переговори фактично ще не починалися.

Раніше Трамп публічно говорив про рамкову угоду щодо купівлі Гренландії, що викликало широкий міжнародний резонанс.

Дата публікації
226
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie