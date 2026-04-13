Світ
987
1 хв

Трамп різко висловився про одну з країн і назвав її "державою, що не відбулася" — деталі

Дональд Трамп заявив, що після завершення операції в Ірані США можуть повернутися до питання Куби та її політики.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп різко висловився про одну з країн і назвав її "державою, що не відбулася" — деталі

Президент США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зайнятися питанням Куби після завершення операції в Ірані.

Про це йшлося під час спілкування з журналістами 13 квітня.

Трампа, зокрема, запитали про попередні заяви щодо Куби, зокрема про можливі мита проти країн, які постачають туди паливо, та про зміну риторики з цього приводу.

У відповідь Трамп заявив, що питання Куби залишається відкритим і потребує окремого розгляду.

«З Кубою ми ще подивимося. Куба — це окрема історія. Цією країною довго керували жахливо. Там погана система. Як ви знаєте, вона була дуже репресивною», — сказав він.

Трамп також зазначив, що в США проживає велика кількість американців кубинського походження, які, за його словами, підтримували його політику.

«З ними поводилися дуже погано; у багатьох випадках членів їхніх сімей убивали, їх били та грабували — на Кубі відбувалися жахливі речі», — заявив він.

Президент США назвав Кубу «державою, що не відбулася», та додав, що Вашингтон може повернутися до цього питання після завершення поточних дій, пов’язаних з Іраном.

«Можливо, ми займемося Кубою після того, як закінчимо тут (в Ірані — ред.)», — підсумував Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп вже висловлювався щодо можливості так званого «дружнього захоплення» Куби.

Тим часом президент Куби Мігель Діас-Канель заявив про опір, проте на Кубі залишилася тільки радянська техніка.

987
