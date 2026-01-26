Трамп різко висловився щодо позову проти будівництва бальної зали у Білому домі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що судовий позов проти зведення нової бальної зали в Білому домі не має підстав і поданий надто пізно.

Про це він написав на платформі Truth Social.

За словами глави Білого дому, проєкт перебуває на стадії, коли повернення назад немає, а всі витрати покриваються за рахунок приватних коштів.

Реклама

Трамп розкритикував позивачів — організацію National Trust for Historic Preservation, назвавши її радикально лівою та такою, що, на його переконання, не діє в інтересах країни.

«Я будую одну з найбільших і найкрасивіших бальних зал у світі. Це подарунок Сполученим Штатам Америки без залучення коштів платників податків… Повернення назад немає. Занадто пізно!» — наголосив президент США.

Він також зазначив, що матеріали й обладнання для будівництва вже закуплені або готові до замовлення, а зупинка робіт на цьому етапі була б руйнівною для проєкту. Окремо Трамп нагадав, що Східне крило Білого дому за десятиліття зазнало суттєвих змін і давно не зберігає первісного історичного вигляду, тому президент має повноваження на реконструкцію без додаткових дозволів.

Водночас позивачі вважають, що будівництво порушує процедури, передбачені для федеральних об’єктів історичної спадщини. У позові йдеться про відсутність повноцінного погодження з Конгресом, а також про недостатню екологічну та історико-архітектурну оцінку. За твердженням організації, аналіз впливу був спрощеним, а публічні обговорення не проводилися.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує називати свою новозбудовану бальну залу в Білому домі вартістю 300 мільйонів доларів на свою честь.

Ми раніше інформували, що більшість громадян США виступають проти планів адміністрації Дональда Трампа демонтувати Східне крило Білого дому, щоб звільнити місце для будівництва нової бальної зали.