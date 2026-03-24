Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала дипломатичні контакти з Іраном після того, як Вашингтон зменшив рівень військових погроз щодо енергетичних об’єктів Тегерана. Рішення про «паузу» в ескалації було ухвалене на тлі приватних попереджень союзників США та країн Перської затоки про можливі катастрофічні наслідки війни.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, ключовим фактором зміни позиції Білого дому стали непублічні сигнали від партнерів.

«Рішення Трампа було ухвалене після того, як деякі союзники попередили, що війна швидко перетворюється на катастрофу. Регіональні партнери повідомили США, що безповоротне пошкодження іранської інфраструктури майже неминуче призведе до невдалого стану держави після закінчення конфлікту, за словами джерел, які описували приватні розмови на умовах анонімності», — пише видання.

Не менш важливим фактором стала й реакція фінансових ринків. Після його заяв про можливі удари ціни на нафту зростали, а фондові індекси демонстрували волатильність, що додатково посилило тиск на адміністрацію. Оголошення про п’ятиденну паузу та перехід до переговорів, зроблене перед відкриттям торгів у США, одразу вплинуло на ринки. Так, нафта Brent подешевшала, тоді як американські біржові індекси пішли вгору.

«Трампу потрібен був спосіб позбутися загрози, яка, безсумнівно, започаткувала б новий виток ескалації, цього разу перетнувши новий поріг, атакувавши цивільну енергетичну інфраструктуру, що, ймовірно, було б воєнним злочином. Звісно, ​​не випадково оголошення про п’ятиденну паузу та переговори пролунало якраз перед відкриттям ринків у Сполучених Штатах у понеділок вранці», — сказала Дана Строул, ексзаступниця помічника міністра оборони з питань Близького Сходу.

Сам Трамп заявив, що Іран нібито звернувся до США з пропозицією відновити діалог після американських погроз щодо ударів по енергетиці.

«Адміністрація Трампа, схоже, вважає, що Іран охоче погодиться на переговори, якщо США сигналізують про свою готовність до них, але союзники побоюються, що це може бути не так просто, за словами людини, знайомої з цим питанням», — пишуть аналітики.

Він наголосив, що переговори можуть призвести до угоди, яка «вирішить конфлікт».

За інформацією джерел, вихідними відбулися закриті контакти за участі наближених до Трампа осіб, включно з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, а також представників іранської сторони. Обговорювалися можливі параметри ядерної угоди, зокрема обмеження програм Ірану в обмін на зниження напруженості.

«Побачимо, як це піде, і якщо все піде добре, ми зрештою врегулюємо це питання. Інакше ми просто продовжуватимемо бомбардувати наші маленькі серця», — зазначав Трамп.

Переговори визнали й інші гравці, зокрема Велика Британія. Як відомо, європейські союзники були стурбовані тим, як тривалий конфлікт в Ірані може впливати на ресурси та увагу до війни в Україні, яка триває вже понад чотири роки.

Поки союзники США зберігають обережність і не виключають, що нинішня деескалація є тимчасовою. Деякі європейські країни побоюються, що затяжний конфлікт на Близькому Сході може відволікти ресурси та увагу США від війни в Україні.

Слід зауважити, що в Ірані заперечують будь-які домовленості з Вашингтоном, тоді як у США стверджують, що контакти тривають. Водночас Трамп визнав, що переговори не велися з аятолою Моджтабою Хаменеї, якого було призначено верховним лідером після смерті батька Алі Хаменеї через удари по Ірану. Аналітики зазначають, що ринок також реагує на ці сигнали з недовірою, оскільки попередні заяви сторін неодноразово змінювалися.

Наразі Ізраїль продовжує військові операції в Ірані. В регіоні тривають залаштункові переговори за участі посередників із Туреччини, Саудівської Аравії, Оману та інших країн. Водночас в ОАЕ запевняли, що вони захищатимуться від іранської агресії. Головний радник президента Еміратів навіть заявив, що Іран змусив їх зблизитися з Ізраїлем та США.

Експерти резюмують: пауза може стати як кроком до миру, так і перепочинком перед новою ескалацією.

«Рішення Трампа проілюструвало його неоднозначний підхід до війни. Воно відбулося після трьох днів, протягом яких він відправив тисячі морських піхотинців до регіону та говорив про потенційні наземні операції; висловив ідею про те, що війна "згортається"; припустив, що залишить іншим право знову відкрити протоку; а потім висунув 48-годинний ультиматум», — завершили у Bloomberg.

Останні заяви Трампа щодо Ірану

Раніше Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном щодо завершення війни. Американський лідер дав вказівку військовим відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період і наголосив, що надалі все залежатиме від успіху поточних зустрічей та обговорень.

Також відомо, що США готувалися до наземної операції в Ірані. За даними ЗМІ, Пентагон передав Трампу запити на підготовку до розгортання сухопутних сил у межах операції проти іранського режиму.