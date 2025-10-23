Білий дім пояснив різку зміну позиції Трампа щодо Росії / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп уже давно висловлює своє розчарування очільником Кремля Володимиром Путіним, а також «завжди наголошував, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли вважатиме це доцільним і необхідним. Тож, цей момент настав».

Про це заявила прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт у своїй відповіді на запитання журналістів у Білому домі.

Її запитали, що стало причиною «різкої зміни» позиції Трампа щодо Росії за останній тиждень, зокрема після запровадження санкцій напередодні.

«Президент завжди наголошував, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли вважатиме це доцільним і необхідним. Учора настав саме цей момент», — зазначила Левітт.

Вона також сказала, що президент уже давно висловлює своє розчарування Володимиром Путіним

«Відверто кажучи, обома сторонами цього конфлікту», — додала вона.

За словами прессекретарки, останнім часом Трамп не бачить достатньої зацікавленості й дій з боку Росії у «русі вперед до миру».

«Зустріч між цими двома лідерами не є повністю виключеною. Президент і вся адміністрація сподіваються, що колись це знову стане можливим», — сказала Левітт.

«Але ми хочемо бути впевнені, що така зустріч дасть реальний, позитивний результат і стане корисним використанням часу президента», — підсумувала вона.

Нагадаємо, 22 жовтня під час візиту генсека НАТО Марка Рютте до США та його зустрічі з Дональдом Трампом американське Міністерство фінансів запровадило санкції проти великих російських нафтових компаній — «Роснафти» та «Лукойла», закликавши Москву негайно погодитися на припинення вогню.