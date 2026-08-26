Трамп різко змінив тактику щодо Ірану: Рубіо повідомив союзникам про новий план США

США та Іран / © depositphotos.com

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Держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

Про це повідомляє Axios.

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За даними видання, Рубіо передав відповідне повідомлення главам МЗС країн-союзників у момент, коли США вважають, що морська блокада дозволяє посилювати тиск на Іран. Водночас Вашингтон сприяє проходженню дедалі більших обсягів нафти через Ормузьку протоку.

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Крім того, такий підхід може свідчити про те, що президент США Дональд Трамп роздратований війною і хоче, щоб вона завершилася — принаймні на нинішньому етапі.

У чому полягає новий підхід

За словами американського чиновника, Рубіо під час телефонних розмов зі своїми колегами чітко дав зрозуміти, що США не планують відновлювати масштабні бойові дії проти Ірану. Водночас він не виключив можливості завдання ударів у разі, якщо Тегеран атакує першим.

Інший американський чиновник заявив, що розмінування Ормузької протоки ВМС США стало поворотним моментом у війні, оскільки значною мірою нейтралізувало один із головних важелів впливу Ірану.

Водночас протягом останніх тижнів дедалі більше танкерів проходять південною частиною протоки. Це суттєво знижує можливості Ірану впливати на світові енергетичні ринки.

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Таким чином, нинішня політика адміністрації Трампа передбачає:

уникнення нових воєнних дій проти Ірану;

посилення економічного тиску на Тегеран за допомогою військово-морської блокади США та нових санкцій Міністерства фінансів США;

забезпечення транспортування максимальної кількості нафти через Ормузьку протоку на світові енергетичні ринки.

Водночас один із американських чиновників заявив, що, як очікується, така політика зберігатиметься щонайменше до завершення проміжних виборів. Після цього Вашингтон знову може розглянути можливість проведення нової військової кампанії.

Axios зазначає, що морська блокада США позбавляє Іран критично важливих доходів. За словами американських чиновників, протягом останніх двох тижнів поблизу острова Харг, який є головним центром експорту іранської нафти, майже не спостерігалося танкерів.

«Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США», — сказав один із чиновників.

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Своєю чергою представник Держдепартаменту США Томмі Піготт заявив, що економічний і військовий потенціал Ірану зазнав серйозних втрат.

«Іранська економіка знаходиться у вільному падінні, а армія розгромлена, і ми перекриваємо всі фінансові канали підтримки режиму, що залишилися. Президент ясно дав зрозуміти, що Тегеран не може мати ядерну зброю і що буде використовувати необхідні інструменти для досягнення цієї мети», — повідомив він.

Також одне з джерел розповіло, що США наразі не ведуть переговорів з Іраном, а продовжують чинити тиск на Тегеран. У Вашингтоні вважають, що саме цей тиск може змусити іранську сторону повернутися за стіл переговорів.

Очікується, що в середу посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які очолюють переговори з Іраном, відвідають Центральне командування США. Там вони мають отримати брифінги щодо ситуації на місцях.

Раніше повідомлялося, що близько 40 танкерів пройшли через Ормузьку протоку, перевізши приблизно 16 млн барелів нафти, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американських чиновників.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон фактично контролює район Ормузької протоки, та назвав стратегічну морську артерію «американською територією».

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