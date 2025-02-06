"Солдати не знадобляться": Трамп зробив нову заяву про Сектор Гази

У четвер, 6 лютого, президент США Дональд Трамп продемонстрував, що не відмовляється від свого плану отримати контроль над Сектором Гази і розпочати там “велике будівництво”. Палестинців, які проживають у цьому анклаві, він обіцяє переселити в гарні, сучасні будинки.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Ізраїль повинен передати Сектор Гази Сполученим Штатам після закінчення бойових дій.

"Сектор Газа буде переданий Сполученим Штатам після завершення бойових дій. США не знадобляться солдати! Запанує стабільність у регіоні!!!" - емоційно написав він.

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За словами американського президента, США могли б разом з "чудовими командами розробників з усього світу" розпочати у Секторі Гази "будівництво того, що стане однією з найбільших і найвидовищніших розробок такого роду на Землі".

Трамп сказав, що на момент запланованої передачі палестинців "вже було б переселено в набагато безпечніші та красивіші громади з новими та сучасними будинками в регіоні".

"У них насправді буде шанс бути щасливими, безпечними та вільними", — додав він.

Ще у вівторок, 4 лютого, на брифінгу з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу президент США публічно заявив, що в палестинців немає іншого вибору, окрім як покинути прибережну смугу. За його словами, Сектор Газа потребує відновлення після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Трамп також заявив, що очікує “довгострокового володіння” Сектором Гази, який Ізраїль повинен передати США, додавши, що це створить в цьому регіоні “тисячі робочих місць”. У відповідь на його ідею Нетаньягу сказав, що Трамп “мислить нестандартно”.

Ініціативу американського президента розкритикували лідери багатьох країн світу. Підтримку наразі висловили тільки в уряді Угорщини.

Нагадаємо, раніше американський президент закликав Канаду увійти до складу США як 51-й штат, а також заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією.

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