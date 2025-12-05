Трамп розчарований Путіним: союзник розкрив позицію президента США щодо миру в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп «розчарований» ірраціональним підходом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів британський політик Найджел Фарадж для Politico.

Фарадж стверджує, що Трамп робить усе можливе, щоб досягти справедливого врегулювання, але пропозиції Кремля неможливо прийняти.

Реклама

За його словами, обмеження чисельності української армії чи територіальні втрати — це умови, які застосовують лише до країни після капітуляції, а Україна такого не зробить.

Фарадж наголосив, що Путін діє нераціонально та небезпечно, демонструючи небажання йти на компроміс.

«З кожним тижнем він доводить: він нераціональний, він не хоче справедливого миру», — заявив політик.

Союзник президента США зазначив, що Трамп залишається прихильником дипломатичного шляху.

Водночас пропоновані умови не можуть бути основою угоди, оскільки українці заплатили занадто високу ціну.

Реклама

Політичні оглядачі наголошують: така оцінка може вселити більше впевненості Києву та союзникам, адже засвідчує — Вашингтон не готовий нав’язати Україні невигідний мир на умовах Кремля.

Нагадаємо, диктатор РФ повідомив, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер запропонували розділити 27 пунктів «плану Трампа» на чотири пакети та обговорювати їх окремо.