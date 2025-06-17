Дональд Трамп / © Associated Press

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У вівторок, 17 червня, президент Дональд Трамп зустрівся з командою національної безпеки для обговорення політики США щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. За даними американських чиновників, Трамп серйозно розглядав можливість вступу у війну та завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану, включно з підземним заводом у Фордоу.

Про це пише Axios.

Наростаюча напруга та «справжній кінець»

Ця новина стала рушійною силою для дострокового повернення Трампа із саміту G7. Журналістам на борту Air Force One він заявив, що зацікавлений не у «припиненні вогню», а у «реальному припиненні» війни та ядерної програми Ірану.

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Білий дім обговорював ідею безпосередньої зустрічі з іранцями цього тижня, проте Трамп зазначив, що це «залежатиме від того, що станеться, коли я повернуся» до Вашингтона.

Двоє ізраїльських чиновників повідомили Axios, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та ізраїльське оборонне керівництво продовжують вважати, що Трамп, ймовірно, вступить у війну найближчими днями. Все для того, щоб розбомбити іранський підземний об’єкт збагачення урану. Досі США лише допомагали Ізраїлю захищатися від ракетних атак, відмовляючись брати участь у наступальних операціях.

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Реакція команди Трампа та войовничі заяви

На тлі зростаючих ознак можливого удару США по Ірану, віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув критику щодо втручання Трампа у війну.

«Президент продемонстрував разючу стриманість, зосереджуючи увагу наших військових на захисті наших військ та захисті наших громадян. Він може вирішити, що йому потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном», — написав Венс у довгому дописі на X.

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Сам Трамп дав зрозуміти свої думки у серії войовничих постів на Truth Social перед зустріччю в Ситуаційній кімнаті.

«Тепер ми маємо повний і абсолютний контроль над небом над Іраном… Наше терпіння вичерпується», — написав Трамп.

Він також застеріг Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї від нападів на американські сили на Близькому Сході, додавши: «Ми точно знаємо, де ховається так званий „Верховний лідер“. Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємося його знищувати (вбивати!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети запускали по цивільному населенню чи американським солдатам».

У третьому дописі менш ніж за годину Трамп написав: «БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ».

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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді 16 червня, посилаючись на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.