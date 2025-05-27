Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп серйозно задумується над повним зняттям усіх обмежень, які запровадив його попередник на постачання і використання західної зброї в Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Kyiv Post.

«Сполучені Штати ще не скасували всі обмеження часів Джо Байдена на ведення бойових дій в Україні, але президент Дональд Трамп „серйозно розглядає“ можливість цього, повідомили вашингтонському кореспонденту Kyiv Post два високопоставлені західні чиновники в понеділок», — йдеться у матеріалі.

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Анонімний посадовець США повідомив, що всі раніше запроваджені обмеження, незалежно від ступеня їх послаблення, зараз переглядаються через переконання президента, що поточна ситуація не відповідає інтересам сприяння Росії повернутися до переговорів.

Вашингтонський військовий аналітик Хорхе Ріверо зазначив, що раніше ці обмеження ефективно захищали критично важливі об’єкти російської військової інфраструктури та ланцюги постачання. За його словами, послаблення обмежень може дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах Росії, зокрема авіабазах, які відповідають за запуски безпілотників «Герань-2» і стратегічних бомбардувальників, що здійснювали тривалі атаки на українські міста.

«Ця зміна політики може ще більше уповноважити українські сили атакувати російські вузли командування та управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тепер немає жодних обмежень на дальність зброї, яку західні союзники постачають Україні. Це дозволяє Києву оборонятися, завдаючи ударів по військових позиціях у Росії.

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Після цієї заяви у Кремлі заявили, що таке рішення є дуже небезпечним.